Isa se pronuncia sobre la delicada situación de su niñera, tras su confesión

Dulce Delapiedra concedía una entrevista en exclusiva a la revista Lecturas en la que ha hablado de su delicada situación y ahora Pantoja ha reaccionado con mensaje a su madre.

La semana pasada la famosa niñera de Cantora, Dulce Delapiedra sorprendía a todos ocupando la portada de una revista, donde confesaba el complicado momento que está viviendo, "sin dinero y sin salud", haciendo referencia a su ex jefa, Isabel Pantoja, quien al parecer nunca habría cumplido con sus obligaciones como empresaria durante años.

Un duro testimonio donde reconocía haber pensado incluso en quitarse la vida tomando pastillas. Las reacciones a esta entrevista no se hicieron esperar, y muchos cuestionaban el papel de la hermana de Kiko Rivera en la historia y qué tiene que decir.

Conocedora de parte de la historia

La colaboradora, visiblemente emocionada, reaccionaba en Vamos a ver, programa en el que colabora por las mañanas en Telecinco: "Sabía la situación en la que se encuentra, pero lo de las pastillas no lo sabía, no me lo había dicho".

"Me afecta y me duele", afirmaba Pantoja con la voz rota, recordando las declaraciones de Dulce y hacía referencia también a las acusaciones vertidas por la niñera hacia Isabel Pantoja, con las que se muestra tajante: "No es culpa de realmente nadie, es de ella misma, que se cerró con nosotros y hasta día de hoy no puede realizar su vida como ella habría querido...", explicaba, señalando un ejemplo de cuando Dulce iba en verano a Barcelona con su familia y volvía rápidamente porque Isa lloraba y quería estar con ella.

"Realmente estábamos con ella, hacía yo vida con ella en verano y me llevaba ella a ciertos sitios. Yo lloraba y mi madre la llamaba", comenta Isa Pantoja. "Entiendo que la gente no lo entienda, son mis sentimientos, hay que respetarlos. No todas las familias son iguales, no he tenido una figura de tío o de abuela, para mí ella es como una segunda madre", aclaraba contundente.

Además, la colaboradora añade algo que considera, le puede generar más problemas con su madre: "Hay que intentar separar el hablar públicamente desde el respeto de mi madre y no torcerme, recibiendo cosas que me duelen hacia mi hijo".

Declaraciones a las que los colaboradores preguntaban también si ayuda económicamente a Dulce, a lo que Isa respondía: "No solo he ayudado a Dulce, a mucha gente... estoy para los momentos buenos y los momentos malos. En los malos es cuando lo hago mucho más. No puedo decir cuándo ni cómo lo he hecho, pero puedo asegurar que siempre he estado cuando me han necesitado y que, por suerte, esas veces he podido hacerlo, con todos", concluía emocionada.