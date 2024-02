El zasca de Sandra Barneda a una tentadora por hipócrita prende fuego a Mediaset

La nueva cantera de futuribles concursantes famosos para los realitys vip de Telecinco se ha transformado además en el peor (o único) enemigo de Antena 3 y La 1 de TVE. Paradojas de la vida.

Ni famosos, ni famosas. De las pocas ofertas televisivas que siguen dando alegrías a Telecinco en los últimos tiempos se salva La Isla de las Tentaciones, que por más ediciones que lleve y con pocos cambios de guion, sigue cautivando al respetable público y dando liderazgos a la de Mediaset en una época en la que le cuesta Dios y ayuda conseguirlo.

Este miércoles volvió a hacerlo cosechando un 17.2% de cuota de pantalla y 1.466.000 espectadores, las cifras más altas combinadas desde que empezó su última edición. Poco pudo hacer el Serial Lover de Antena 3 (8.5% y 873.000) o la película The Tourist en La 1 de TVE (9.1% y 912.000).

A la cantera de futuribles participantes de los realitys de famosos de Telecinco en la que se ha convertido LIDLT (en sustitución del extinto Mujeres y Hombres y Viceversa) encima no hay quién le tosa.

Este miércoles volvió a triunfar con sus clásicos de ayer, hoy y siempre, entre ellos los ya tradicionales zascas de la presentadora Sandra Barneda a alguno de los participantes.

En este caso fue Marieta, la que no estaba preparada para su hoguera con Barneda y salió escaldada. A pesar de haber caído en la tentación con Sergio, le molestaba mucho ser conocedora de que su novio Álex estaba muy cerca de Gabriela, y lo que descubrió no le gustó nada.

En las primeras imágenes que Marieta vio de Álex, descubrió que su pareja estaba en la villa casi todo el día con Gabriela y que seguían teniendo la misma tensión sexual. "¡Me doy las gracias a mí misma por haber venido porque pedazo de personaje tenía!", reaccionó gritando con mucha rabia.

La expresión más viral de Marieta: "De pura raza, con patillas"

"Me doy las gracias todas las veces que me levanto por no sentirme mal. Porque lo que he visto es un básico y una básica. ¡Si a mi novio no le gusta! A mi novio le gustan como yo, de pura raza, con patillas. A mi novio esa no le gusta. Es follar. Fin", añadía en pleno estallido.



"¿Preferirías ver a Sergio teniendo conversaciones profundas con Gabriela?", le preguntaba entonces Barneda. "Sí, porque así entendería que le ha pasado lo mismo que a mí. Ha llegado aquí, se ha dado cuenta que su relación no era como la que esperaba y que hay alguien que le puede aportar muchas cosas. ¿Pero por un polvo?", respondía muy indignada.

Era entonces cuando la presentadora le asestaba tremendo corte de los que luego triunfan en redes sociales: "¿Tú y Sergio tenéis conversaciones profundas?", le preguntaba con no poco retintín e ironía. Pero Marieta no se dio por aludida y contestó que sí entre sus "momentos de calentón".