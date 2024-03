Pilar Eyre destapa en TV3 por qué la Reina Sofía habla cada vez peor el español

En uno de los últimos actos oficiales de su cada vez más recargada agenda (coincidiendo con las horas bajas de Doña Letizia) la Emérita llamó la atención y disparó algunas alarmas...

Realmente no es algo totalmente nuevo porque los rumores sobre el dudoso dominio del castellano por parte de la Reina Sofía siempre han estado ahí, pero ahora se han reactivado al hilo de uno de los últimos actos oficiales de la Emérita.

Este viernes volvió a ocurrir cuando madre de Felipe VI realizó un discurso en un acto oficial en el que durante escasos minutos se volvió a reflejar el discreto nivel de su español. Algunos rostros conocidos como el del presentador de La Sexta Iñaki López hasta se hicieron eco de ello en sus redes.

40 años como reina de España

Así las cosas, este miércoles el magacín matinal de TV3 Tot Es Mou recibió en plató a su colaboradora habitual Pilar Eyre y no dudó en analizar el asunto con una experta como ella en Casas Reales.

Tras emitir el vídeo en el que se ven los problemas de Doña Sofía con el idioma, la periodista quiso aclarar que "la Reina no sabe hablar bien el castellano porque su idioma materno es el inglés y el alemán. Su madre era alemana, ella estuvo fuera de Grecia en el exilio hasta los 8 años, allí sí es cierto que le pusieron un profesor de griego, pero para ella siempre ha sido un idioma aprendido. Luego estuvo en un internado de Alemania durante cuatro o cinco años hasta los 17, de modo que su expresión natural es el alemán y el inglés. Con Don Juan Carlos ella habla en inglés y también con sus hijos. Cuando hay gente delante no, tienen mucho cuidado, eso lo llevan a rajatabla".

A pesar de estas contextualizaciones, Eyre reconoció que "tan mal como habla ahora la verdad es que nunca ha hablado". De ahí la pregunta que todo el mundo se hace: "¿Y sabes por qué habla tan mal ahora? No es por la edad, como se está diciendo, porque la Reina está hecha una rosa, ya ves que se mueve fenomenal, tiene agilidad, y encima ahora que Letizia está como "en baja" ella esta semana va a tres actos, quiero decir que la están utilizando un montón para ir a todas partes y para ir a cantidad de actos. Y lo está cumpliendo y lo está haciendo con mucha dignidad todo", descartó la salud como posible motivo o explicación.

En resumen, según la también escritora, si últimamente la Emérita habla peor español es "porque no practica y lo está perdiendo. La Reina vive en España absolutamente aislada. No habla español absolutamente con nadie. Ella interactúa con sus primos alemanes, con sus parientes en inglés... ella todas sus relaciones son en otro idioma. Cuando está aquí en España prácticamente solo ve a su hermana Irene o sea que no practica el español jamás y por esto lo va perdiendo y cada vez lo hará peor".