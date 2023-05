Sofía Suescun alarma a sus fans con una brecha bastante profunda en la cara

La ganadora de dos realitys lleva ya mucho tiempo alejada de su espacio natural, el que la dio a conocer, en Telecinco, pero ahora ha vuelto a titulares con un preocupante percance.

Alejada del que fuera su espacio natural durante tantos años, Telecinco, la ganadora de dos realitys Sofía Suescun vive centrada en sus labores de influencer y lejos de la primera línea televisiva.

Claro que quien quiera saber de ella solo tiene que acudir a sus redes sociales, donde comparte sus compromisos profesionales y su día a día con sus siempre incondicionales sofistas. Lo bueno y lo malo, todo hay que decirlo.

De hecho, una de sus últimas publicaciones en Instagram disparó la preocupación entre los followers de Suescun después de un alarmante incidente con su propio perro, que le dejó una profunda marca en la cara.

Ella misma explicó que tuvo un "pequeño percance con Marco (sin querer)" y le hizo una "brecha bastante profunda en la cara". Sofía detalló cómo fue su incidente con su perro Rottweiler y hasta compartió un vídeo en el que aparece su novio, Kiko Jiménez, limpiándole la herida que le provocó una de sus mascotas.

En la grabación de marras se puede ver como la influencer muestra signos de dolor evidente mientras Jiménez se manifiesta preocupado por la herida: "La veo muy fea. Mira qué pinta tiene", algo que su chica no compartía: "Yo no lo veo para tanto". Finalmente acudió a un centro médico: "No lo ven motivo como para coser y ni siquiera curarlo, así que he ido a la farmacia a comprar cristalmina y unas tiritas de sutura cutánea adhesivas que me ha recomendado una amiga médica para que se aproximen más los extremos y quede la menor marca posible".

Lo que sí le preocupaba más era el futuro no muy lejano: "Necesito remediar como sea la pedazo de marca que se me va a quedar", señalaba después en sus stories.

A todo esto no es la primera vez que Sofía Suescun tiene un accidente en la cara con su perro. Ya hace unos meses mostró que se le había deformado un párpado debido a que su mascota le había dado "un cabezazo".