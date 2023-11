Meli Camacho, la única que sabía toda la verdad, desenmascara a Edmundo Arrocet

Hasta ahora el cómico chileno estaba campando a sus anchas porque solo dos personas podían desmontarle. María Teresa Campos ya no puede defenderse pero a la otra se le agotó la paciencia.



“Es un grandísimo cobarde. Impostor. Farsante. Mentiroso. Novelista. Fabulador” son algunos de los calificativos con los que define Meli Camacho a Edmundo Arrocet. La mujer que mejor conoció la relación del cómico chileno y la comunicadora malagueña ha querido desenmascarar para siempre a Bigote Arrocet. Este miércoles se conoce por primera su testimonio en una exclusiva de la revista Semana. Es el testimonio más buscado. Durante meses los medios de comunicación han buscado su intervención. Las últimas apariciones del que fuera novio de su amiga han hecho que estalle de manera “salvaje”, directa y sin pelos en la lengua.

Meli Camacho cuenta episodios de viajes compartidos con la pareja: “Mira, en Dubai no había suites separadas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Me lo encontré en una cama en el suelo tirado con una manta por no dormir en la misma cama con Teresa”. La gran amiga de Campos desvela por primera vez episodios que nadie conocía. Ni las hijas de María Teresa, Terelu y Carmen.

“Edmundo era cruel con Teresa. Le creaba un estado constante de ansiedad y angustia. Tan sólo en los primeros meses de relación era divertido, cariñoso y ocurrente. Eso fueron tan sólo unos meses y a partir de eso comenzó un calvario y un desequilibrio en la vida de Teresa” asevera con contundencia Camacho.

La protagonista de la portada de la publicación confirma lo que se ha comentado durante años. Según Camacho, Edmundo no pagaba nada. Tan solo sacó el monedero en dos ocasiones para pagar unos churros con chocolate en la Plaza de los Naranjos en Marbella cuando pasaban sus vacaciones juntos.

Teresa y Edmundo veranearon en varias ocasiones en hoteles de Marbella con Meli y su marido Roberto. Y protagonizó escenas que aún no puede olvidar. “En el Coral Beach de Marbella, se pasó en la habitación una semana sin salir alegando que tenía una gripe muy fuerte. Y yo fui a recepción y le comenté al recepcionista si había venido un médico a ver cómo se encontraba Edmundo. Y me aseguró que allí no había asistido al señor Arrocet ningún médico” explica.

Uno de los episodios que se narran por primera vez es el día que la policía tuvo que ir a la casa de Teresa Campos porque habían saltado las alarmas. La presentadora estaba en Marbella con Meli.

Meli Camacho no está dispuesta a parar hasta que todos vean como es Edmundo Arrocet

La amiga de la fallecida presentadora ha realizado la semblanza de Edmundo Arrocet para que se conozca la verdad de quién es. No ha saltado vallas. Las ha derrumbado. Ella ha vivido mucho. Ha contado la mayor parte de lo vivido con el cómico. Se guarda un as debajo de la manga. Según ha podido saber ESdiario, no va a parar hasta conseguir que el mundo entero sepa quién se esconde detrás de ese ser que vende una imagen cuando es otra.