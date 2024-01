Colate Vallejo-Nágera desvela que pensión le tendría que pasar Paulina Rubio

El empresario ha vuelto a sentarse en el plató de "De viernes" para seguir hablando sobre la relación que mantuvo con la cantante mexicana.

Colate Vallejo-Nágera ha regresado al plató de "De viernes", una semana después de su primera entrevista, para seguir hablando sobre la tortuosa relación que vivió junto a Paulina Rubio durante y después de su separación. En esta ocasión, el empresario ha querido recordar lo duro que fue el juicio por la custodia del hijo que ambos tienen en común.

Fue en el año 2013, en la Corte de Familia del Condado de Miami Dade, donde residía Paulina Rubio y lugar donde Colate Vallejo-Nágera pasaba mucho tiempo para poder ver a su hijo Andrea, que entonces tenía dos años. Una pelea judicial de la que se han mostrado imágenes en el programa de Telecinco, unas imágenes en las que se ve a Paulina Rubio visiblemente alterada y acusando a Colate de desentenderse del pequeño: "Estando el niño con 40 de fiebre, él se fue de shopping con su hermana... Él necesita estar con su madre todos los días".

Unas imágenes que ha visionado Colate y que ha comentado con los colaboradores del programa: "¿Veis cómo le habla al juez? Pues imaginad cómo me hablaba a mí... Llegué a gastar en abogados más de 500.000 dólares. Salí adelante gracias al trabajo y a la familia, pero por mi hijo hago lo que sea".

La pensión que Paulina Rubio tendría que pagar a Colate

El empresario también ha explicado como funcionan las leyes en Estados Unidos en una separación: "Allí, cuando te separas, todas las orejas hacen una especie de balance. El que cobra más tiene que pagar una parte al que cobra menos. Si hubiera tenido lo que me correspondía... Me correspondería una pensión gigantesca. Son mil euros de pensión o por ahí... Ella sería incapaz de pagarme lo que habría que pagar".

Colate habla sobre el detonante que hizo que su relación con Paulina Rubio acabase



A pesar de que los juicios entre Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio y el infierno que ambos soportaron finalizó hace tiempo, el empresario no ha logrado en ningún momento que su hijo, que actualmente tiene 13 años, llegue a estar cerca suyo: "Mi hijo ya tiene capacidad de decisión, pero yo no quiero ponerle en esa situación de hacerle elegir dónde quiere vivir, ser padre es hacer sacrificios y eso es lo que yo he hecho siempre por su bien".