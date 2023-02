El dineral gastado en los estudios de Andrea Janeiro dispara la tensión

Que la princesa del pueblo por su hija "mata" es algo sabido por todos. Claro que si Belén Esteban no quería caldo, se llevó dos tazas bien llenas en una jornada de lo más nublada para ella.

Parece que Rafa Mora no tuvo un gran día este miércoles en el Sálvame. A sus desencuentros con Pilar Vidal (que le acusó de grabar a escondidas a José Antonio Canales Rivera), se sumó su rifirrafe con Miguel Frigenti y, finalmente, con Belén Esteban.

Todo empezó porque Frigenti le afeó alardear de gastarse 7.000 euros en un reloj para su chica, pero él se defendía diciendo que hay quienes también hablan de dinero, como Belén Esteban. Después de muchos tiras y aflojas el colaborador hizo un comentario que provocaba la reacción inmediata de su compañera en Sálvame.



"Me molesta que se tergiversen las cosas, yo en confianza puedo contar lo que le he regalado a mi pareja", dijo Rafa Mora mientras la princesa del pueblo le replicaba y él pasaba al ataque: "Tu también me has dicho lo que te has gastado en pagar no sé qué o regalar no sé qué".

Dado que no concretaba, Esteban quiso saber de qué se trataba y él propuso decírselo al oído, pero ella se quejó de estar pagando los platos rotos de un conflicto ajeno. No sabía que lo peor estaba por llegar porque Rafa terminó diciendo ante las cámaras algo de Andrea Janeiro.

"Belén dice que hablar de cantidades está muy feo, pues dice que se gasta 60.000 euros en estudios para su hija", soltó el colaborador y ella, sin mediar palabra, se levantó de su sitio y se quitó el micrófono.

Andrea Janeiro demasiado protagonista en un día aciago para su madre, Belén Esteban

Encima este miércoles llovía sobre mojado para ella puesto que la revista Lecturas publicó una información sobre Andrea Janeiro en la que desvelaba que ha empezado a trabajar como periodista en la radio en Estados Unidos y que además se encarga de la proyección internacional de la marca de productos alimenticios de su madre, Los Sabores de la Esteban.