Carmen Borrego sufre el guantazo de su hijo: fotos con su ex Francisco Almoguera

Si hay algo que puede temer la hija de María Teresa Campos es la aparición en la escena pública de su primer marido y padre de sus dos hijos. Hasta ahora era un ser anónimo y sin rostro...



Este martes la hija menor de María Teresa Campos se ha levantado con la portada que le hubiese gustado protagonizar a ella y nunca ver a la otra parte de la historia. La revista Diez Minutos lleva en su portada a José María Almoguera con su hijo acompañado de su padre, Francisco Almoguera. Es la estampa de la unión familiar. El encuentro tuvo lugar en el centro comercial, Plaza Norte de Madrid. Durante horas padre, hijo y nieto estuvieron comprando en diferentes tiendas. Las muestras de cariño de Francisco hacia su nieto fueron constantes a lo largo de toda la jornada.

Es un “guantazo” a dos manos a Carmen Borrego. El tiempo pone a cada uno en su sitio. A Francisco Almoguera le arrebataron la custodia de sus hijos cuando un juez se la otorgó. Tiempo después las argucias del Clan Campos consiguieron que se revocase esa sentencia y la custodia fuese compartida entre los progenitores.

Francisco Almoguera recupera el tiempo perdido con su hijo y su nieto

En aquel momento María Teresa era una comunicadora con mucho poder y mucho dinero y pudo pagar a los mejores abogados. Letrados que tenían hilos directos para conseguir las mejores resoluciones judiciales. La portada de este martes de la revista que dirige Vicente Sánchez devuelve a Francisco Almoguera el tiempo perdido. Y ahora con un miembro más, su nieto.

El que fuera marido de Borrego y padre de sus dos hijos ha mantenido silencio. Un técnico de RNE que no se ha querido pronunciar ni siquiera cuando las hijas de Teresa Campos, Terelu y Carmen, insinuaron que no había querido devolver un reloj Rolex que pertenecía al marido de María Teresa. Los regalos no se devuelven, pensaría Francisco. Y más sabiendo que ya tenía un hijo y que ese reloj pasaría en un futuro incluso a su nieto.

De todas las informaciones y portadas que ha protagonizado José María, es la imagen del exmarido, el hijo y el nieto de Carmen Borrego juntos lo que la puede sumergir en un gran dolor. Hay capítulos de su vida que no quiere volver a abrir bajo ningún concepto.