Kiko Rivera e Isabel Pantoja no fueron a la boda de Isa, pero esta persona sí

A pesar de la ausencia de la madre y el hermano de Isa Pantoja, la flamante novia sí contó con el apoyo de alguien muy importante durante su niñez.

Isa Pantoja y Asraf Beno ya son marido y mujer a todos los efectos, tanto a los ojos del juzgado como a los de sus familiares y amigos más allegados. Aunque hay dos personas muy cercanas a Isa Pantoja que no estuvieron presente en las celebraciones, hablamos de su madre, Isabel Pantoja, y de su hermano Kiko Rivera.

Y aunque ambas eran dos bajas confirmadas, no deja de llamar la atención el hecho de que ninguno estuviera presente en este día tan especial para Isa Pantoja, especialmente su madre. Desde luego, tampoco es de extrañar que la tonadillera no acuda al enlace, pues tal y como ha recordado Antonio Rossi en "Vamos a ver": "Recordad que se enteró por la revista, de que su hija se había casado con Alejandro Albalá, no se lo dijo a su madre ni se lo compartió... quiero decir, que no se puede poner sólo la pelota en el tejado de Isabel, es una cosa que está enconada".

Isabel Pantoja no se planteó asistir jamás

Está claro de que Isabel Pantoja tenía su decisión tomada desde hace tiempo, y no le importaba nada, ni quién estuviera invitado ni quién no, porque como explica Kike Calleja, "en ningún momento tenía pensado ir". De hecho, el propio Jorge Javier Vázquez apuntó, en una carta a la cantante, a la posibilidad de que la tonadillera no asistiera por su presencia, ya que el presentador no solo estaba invitado, sino que además era el padrino de Isa Pantoja, pero parece que ese tampoco era el motivo.

"Le da exactamente igual quien vaya o no a la boda" ha explicado Calleja, quien también ha añadido dos nombres de invitados que podrían ser motivo de su ausencia: "No le importa que vaya Jorge o Dulce, está en otro campo totalmente diferente que en pensar en la boda de su hija".

Dulce María, la niñera de Isa Pantoja si asiste a la boda

Quien sí asistió al enlace entre Isa Pantoja y Asraf Beno fue Dulce María, la que fuera cuidadora de Isa y Kiko Rivera cuando estos eran niños. Pero la niñera de Isa no solo ha acudido al evento, sino que también le ha dedicado un bonito mensaje en redes sociales a Isa: "Por fin llegó el gran día de la boda de mi querida niña Isabel, que está de los nervios la pobre mía habiéndolo llevado todo a cabo. Ahora toca disfrutarla con todos los que te queremos cariño mío. ¡Que seáis muy felices!".