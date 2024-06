La condición de la amiga íntima de Isabel Pantoja para volver con ella

A estas alturas de la vida parece más o menos claro que la tonadillera tiene un problema muy concreto y específico para mantener relaciones con otras personas. Sin pruebas pero sin dudas.

Los expertos y fanáticos de la crónica rosa patria más o menos tienen claro algo a estas alturas de la película de la vida de Isabel Pantoja: si la cantante tiene problemas para mantener relaciones con otras personas, ya sean familiares, de amistad o de otra índole, buena parte de la responsabilidad podría tenerla su hermano Agustín.

No es la primera vez que se señala al inseparable hermano de la tonadillera como el "culpable" del alejamiento de cualquier tipo de persona en la vida de Isabel. Ni siquiera se libran sus propios hijos, de hecho Isa siempre ha señalado el dedo acusador hacia su tío en este sentido.

Y ahora el nombre de Agustín vuelve a ser el que más repite a la hora de hablar de la ruptura de la amistad íntima de la tonadillera con Mariló de la Rubia.

En las últimas horas, sin embargo, están trascendiendo nuevos datos que echan aún más picante al culebrón.

Desde que Antonio Rossi, colaborador habitual de Vamos a ver en Telecinco, desveló que Agustín Pantoja estaría interfiriendo en la relación de su hermana y Mariló, la situación se ha vuelto cada vez más interesante.



La guerra familiar viene a raíz de que Agustín no invitó a la mejor amiga de la cantante a uno de los conciertos de la gira, concretamente en Mérida. Según Rossi, querría separar a Mariló del foco mediático por celos. El hermano de Isabel no estaría soportando el protagonismo que está teniendo ante la prensa y habría decidido intervenir.

Posteriormente Leticia Requejo confirmó en TardeAR que la guerra entre ambos había empezado tras los múltiples desplantes que él le hacía.



La situación llegó al límite y Mariló de la Rubia tomó la decisión de alejarse de su amiga, y sobre todo de su hermano.

Con este panorama sobre la mesa, Isabel se mostró triste y lloró en mitad de su concierto en Almería, donde dio un mensaje enigmático: "Yo ya no creo en el amor". Después de dedicar una canción a sus cuatro nietos, Pantoja comentó que se iba a secar las lágrimas para poder continuar.

Tras ver las imágenes del concierto, este lunes el magacín de Ana Rosa Quintana dio una última noticia sobre la relación de las dos amigas; en primer lugar, que la gente en común de ambas mujeres se ha intentado poner en contacto con Mariló, pero no ha habido respuesta por parte de ella.

No obstante, Requejo auguró que van volver a retomar la amistad: "A pesar de que ahora mismo Mariló e Isabel no estén pasando por su mejor momento, ninguna de las dos pierde la esperanza a que esta relación se recupere en el tiempo". Eso sí, De la Rubia habría puesto una condición, no quiere estar al lado de Agustín Pantoja: "En el momento en el que retomen esa amistad, la cordobesa no va a pagar el peaje de volver a aguantar a Agustín... Esta actitud que hemos visto en este concierto de Almería no es casualidad".

Novedades sobre el penúltimo culebrón que protagoniza la madre de Kiko Rivera y que valieron para que TardeAR comenzara la semana subiendo en los audímetros hasta el 10.4% de cuota de pantalla y 807.000 espectadores, sus mejores datos combinados desde el pasado 30 de mayo.