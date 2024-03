Gonzalo Miró impacta a Lorena García con su test de infidelidad y arde Antena 3

Al colaborador estrella de la cadena de Atresmedia ya no se le resiste nada para copar todos los titulares y noquear a compañeros y espectadores hablando de su vida privada e íntima.

De un tiempo a esta parte Gonzalo Miró se está convirtiendo en uno de los colaboradores de Espejo Público con más tirón mediático y más titulares cosechados. Lo mismo da que haga de tertuliano en la sección política o de actualidad que en la de corazón, porque siempre logra viralizarse, con el consiguiente beneficio que esto supone para las audiencias del magacín matinal de Antena 3.

Este martes de Semana Santa volvió a lograrlo con Susanna Griso de vacaciones y Lorena García de presentadora sustituta de excepción.

Si hace unos días triunfaba con sus espontáneas y naturales confesiones privadas sobre su infancia sin padre esta vez lo hizo hablando de infidelidades.

Todo surgió a raíz del debate sobre la historia de Kika y Mauro, una pareja que confesaba que el haber pasado por una infidelidad había fortalecido su relación. Ante tal sorprendente afirmación la presentadora retó a sus colaboradores a participar en el test de la infidelidad para que confesaran sus diferentes idilios y/o líos amorosos.

Gonzalo Miró alborota el plató de Espejo Público hablando de infidelidad

Ante la primera pregunta sobre si habían sido infieles alguna vez, Samanta Villar confesó que sí y Miró impactó a sus compañeros y espectadores escribiendo en su pizarra "nunca jamás" despertando la incredulidad de Lorena García: "¡Venga ya, Gonzalo, por favor! ¡Es que no me lo creo pero es que no me lo creo!". Villar aseguró por su parte que "dimitía" y el tertuliano trató de defenderse: "¿Pero habéis visto vuestras reacciones? ¿Pero qué poca credibilidad es esta? Tú me has hecho una pregunta y yo te estoy contestando".

Gonzalo Miró generó gran revuelo con su respuesta en Espejo Público.

Claro que la cosa no terminó ahí porque posteriormente ante la pregunta de si les habían sido infieles a ellos, todos contestaron que sí, incluida la presentadora: "A mí me dijeron que esto no es lo que parece. Que es todavía más chusco..."...

La cercanía y naturalidad de todos los miembros del equipo de Espejo Público con problemas que afectan al común de los mortales conectó positivamente con la audiencia este martes y elevó el magacín matinal de Antena 3 hasta el 11.6% de cuota de pantalla (frente al 10.6% del día anterior) y 345.000 espectadores, su mejor número desde el 20 de marzo.