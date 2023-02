El reconocimiento “tardío” a Lola Flores tras décadas de "feos" socialistas

Fueron malos tiempos para La Faraona. El reconocimiento a una bandera de España llega tarde pero llega. Hay quienes apuntan que esperan que no suceda lo mismo con otras 3 grandes andaluzas.



La Faraona será el próximo 28 de febrero Hija Predilecta de Andalucía. Una decisión de la Junta presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla (Partido Popular). Una distinción que llega a título póstumo 28 años después de fallecer. Un 16 de mayo de 1996 se iba para siempre. Su arte, su gracia y su forma peculiar de ser y vivir quedaba entre los españoles y fuera de nuestras fronteras. Lola Flores quizás no fue la mejor. Fue única. Algo más difícil.

Lola Flores nace en Jerez de la Frontera (Cádiz). La Faraona desprendía andalucismo allá por donde iba. Con bandera. Con pancarta. Y nunca en silencio. Ella fue Andalucía. Su tierra. Su arraigo. Por Andalucía, moría. No fue una entrega recíproca por la otra parte.

Lola Flores no estuvo en el Azabache de la Expo de Sevilla

Andalucía no distinguió a Lola Flores como se merecía. Y nunca se le quiso reconocer su arte inigualable. La madre de Lolita, Antonio y Rosario no fue reconocida por las instituciones políticas de la Junta que en aquellos años gobernaban. Ni Medalla, ni Hija Predilecta. Un dato significativo fue que en la Expo de 1992 en Sevilla, con Lola Flores no contaron para el espectáculo Azabache. Un dato que tiene mayor empaque con el paso de los años.

Tres presidentes de la Junta de Andalucía en los años de gloria y madurez de la cantante no reconocieron su talla. Tres presidentes socialistas que dejaron escapar la grandeza artística de Lola Flores. Su reconocimiento no se hizo manifiesto ni notable en sus gobiernos. Rafael Escudero (1979-1984), José Rodríguez de la Borbolla (1984-1990) y Manuel Chaves (1990-2009) prestaron atención a otro tipo de arte. El gourmet artístico progresista es así.

Tras estos tres presidentes llegaron José Antonio Griñán y Susana Díaz. Esta última prefirió distinguir a Malú (quien no se sintió nunca andaluza) antes que a Lola Flores. Fueron malos tiempos para La Faraona. Ha tenido que ser el actual presidente, Juanma Moreno, quien distinga en su centenario de su nacimiento a Lola Flores. El reconocimiento "tardío" a una bandera de España. El tiempo ha dictado sentencia. Hay quienes apuntan que esperan que a este gobierno andaluz actual no le suceda lo mismo con María Jiménez, María del Monte o Paz Padilla como hicieron los socialistas gobernantes. El arte no tiene carnet. Estas tres mujeres llevan su tierra siempre en la boca y en su palabra.