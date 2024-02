Adara Molinero entre las cuerdas, de víctima a denunciada por falso testimonio

La ex concursante de “Supervivientes” compartía hace unos días las quemaduras que ha sufrido al someterse a un tratamiento y la clínica ha reaccionado de forma contundente.

La ex concursante de Supervivientes, Adara Molinero, sorprendía hace unos publicando en su Instagram el drama que estaba viviendo tras una visita a un dermatólogo para eliminar las secuelas que le quedaron en la piel tras su participación en el programa en 2023.

La ganadora de GH VIP visitaba un conocido centro dermatológico hace unos días para tratar unas manchas en la piel y horas más tarde acababa en urgencias con quemaduras de segundo grado, según indicaban las imágenes subidas a sus redes sociales.

Malas noticias para Adara

Según publicaba la propia influencer: “no había subido nada todavía porque he estado en shock. Ayer fui a que me quitaran las manchas de la piel de Supervivientes. Me hicieron 3 tipos de láser sabiendo que mi piel era delicada”, comenzaba explicando: “Como él es un dermatólogo pensé que era lo normal lo que me estaba haciendo. Al acabar los 3 láser me empezó a arder la piel como si me hubieran puesto una plancha encima. Me trataron en todo momento como si fuera una exagerada y me ponían aire frío. Cosa que todavía me daba más dolor todavía”.

Los peligros de los retoques estéticos: De las quemaduras de Adara Molinero a la muerte de Silvia Idalia https://t.co/be58CBBsvU a través de @ElCierreDigital — jacinta fernandes cu (@cu_jacinta) February 17, 2024

El caso, a priori divulgado como una negligencia médica, daba un vuelvo pocas horas después cuando la clínica se pronunciaba al respecto, anunciando que interpondrán una demanda "por falso testimonio" contra Molinero.

Así, la situación se complica para la hija de la actual concursante de GH VIP, Elena Rodríguez, ya que, según fuentes de la clínica estética: "Adara lleva dos años tratándose con este doctor, haciéndose diversos tratamientos. Acude para tratarse las marcas de las piernas, que consiste en que son unas quemaduras controladas para que luego la piel se regenere. Ella se pone nerviosa y acude a urgencias sin atender a las indicaciones del equipo médico de muy malas maneras y sin dejar que hagan su trabajo".

La clínica a la que acusa Adara Molinero de mala praxis responde: "Tomaremos las medidas que sean necesarias" https://t.co/1yDb6uwSFZ — Fuera De Juego (@FDJenSport) February 17, 2024

"De hecho", explicaba Saúl Ortiz en el programa Fiesta: "el médico la persigue para decirle que lo sucedido es lo normal. Cuando consigue hablar con ella, le contesta: "no quiero saber nada, habla con mi abogado", por lo que la clínica estaría valorando interponer una demanda por hacer mala publicidad acusándoles de mala praxis".