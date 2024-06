Alejandra Rubio engañó al público de Telecinco desmintiendo 1 noticia por dinero

De niña a mujer. Terelu Campos va a ser abuela mientras su hija confirma que "no habla de su vida privada" y lo hace a toda portada previo pago por hablar, precisamente, de su vida privada.



La incoherencia hecha persona. La incongruencia personificada. Y con nombre propio, Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos ha mantenido estos últimos meses que ella no habla de su vida privada porque necesita tener una parcela que es suya. Y tan sólo suya. Dicho y hecho.

Alejandra y Carlo Constancia van a ser padres y lo comunican a modo de exclusiva en la revista Hola. Felicidades.

Se repite el patrón. De mamá Terelu y de tita Carmen. Mismo rasero. La niña, como la llaman algunas de sus compañeras cuando quieren defender lo indefendible, será mamá. Un alegría para la pareja que lleva tan sólo 5 meses. Es lo que ha hecho más rápido en su trayectoria personal. El Derecho quedo aparcado. Ni siquiera empezado. Y ahora su carrera como actriz, de momento arrinconada hasta que todo pueda volver a su normalidad.

Un embarazo, un parto y una crianza es lo que es. A no ser que se utilice a una nana cualquiera para continuar con su carrera como pudo hacer Isabel Pantoja. Ahí está el producto de dejar en manos de abuelos y terceras personas la educación de los menores.

Alejandra Rubio desmintió en su programa lo que luego parece haber sido un gran verdad

Alejandra Rubio se ha reído en su propia cara del programa donde colabora y presenta César Muñoz, Así es la Vida. El pasado 13 de marzo desmentía con rotundidad que estaba embarazada. En aquellos días una información señalaba que la habían visto entrar a una farmacia para comprar test de embarazo. Eran tres. La nieta de Teresa Campos aseguraba que era falsa la información y que no tenía hablar de lo que había comprado en una farmacia porque pertenecía a su vida privada. De nuevo, dicho y hecho. Ahí va. No ha mentido. No habla de su vida privada a no ser que haya cláusula dispositiva. Habla si se le paga muy bien. No por el precio de una colaboración diaria. En su derecho está.

Alejandra Rubio solo habla de su vida privada si se le paga muy bien. No por el precio de una colaboración diaria.

Este miércoles ha nacido un personaje del corazón a todos los niveles y menos amparada en la legalidad. Ya no le será tan fácil poder decir que no tenemos derecho a hablar de su vida. Se lo podrá consentir su ilustre directora y su productora. Lo demás será difícil de parar.

Desde ahora la prensa podrá continuar contando sin amarres porque quien ha abierto la puerta a nueva vida es la protagonista del día. Difícil tarea tienen algunas compañeras de plató cuando intentan quedar en el rol de señoras de la manicura a doña Alejandra Rubio con la imposición de paños de agua caliente cuando miente descaradamente a su programa y al poco público que se para para escuchar lo que cuenta ella y sus cortijo de plebeyas. ESdiario recuerda algunas de las tarde de defensa que ha hecho una tal tertuliana Del Pozo sobre su compañera Rubio. Hemeroteca.

Ahora ha ganado mucha pasta con el anuncio de su embarazo. La cara y la cruz. Y ha perdido la opción de recurrir a la justicia en cuanto a temas privados (ya está vendida su vida y la del fruto que traerá en diciembre)y ahora ya tiene más que potestad la dirección de decirle “niña, si hablas allí, hablas aquí. Que aquí te pagamos todos los días”.