La razón del trato de favor de SV con Arantxa del Sol tras pegar a Ángel Cristo

Con la posible relación del marido de la presentadora, Finito de Córdoba, con la pareja de su compañero en Honduras, Ana Herminia, la organización ocultó una agresión que ahora ve la luz.

Consciente de que las especulaciones no han cesado desde que Ángel Cristo Jr. le pidió en directo en la gala del jueves que contase "lo de la lancha", Arantxa del Sol dio la cara este domingo en Conexión Honduras y reveló qué era eso tan fuerte que pasó entre ella y el hijo de Bárbara Rey.

Sobrepasada por las cosas que descubrió que Ángel había ido contando a sus compañeros sobre un presunto idilio entre su novia, Ana Herminia, y Finito de Córdoba, la modelo estalló contra el hermano de Sofía Cristo cuando iban solos en una barca tras una gala. "Le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él como ladilla, parásito, le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: ya te vale. Yo estaba muy enfadada por todas las mentiras que estaba contando, la más fuerte lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido", confesó a Sandra Barneda, reconociendo que traspasó todos los límites.

Arantxa del Sol reconoce que agredió física y verbalmente a Ángel Cristo por sus provocaciones personales tras una gala #Supervivientes2024



▪️El concursante decidió no tomar medidas contra ella al ser preguntado por la organización #ConexiónHonduras10 pic.twitter.com/dfL0hxoXUj — telemagazine (@telemgzn) May 12, 2024

Un episodio muy tenso al que intentó quitar hierro asegurando que "no tuvo mayor importancia porque si hubiera sido una agresión yo estaría fuera del programa mucho antes". "A partir de ese momento fueron todo amenazas de Ángel, de que mi futuro dependía de él. Este tema me ha superado completamente y no he dormido nada", relató.

Arantxa del Sol contando su agre si0n verbal y física a Ángel y aquí no pasa nada!!. Bajo eufemismos de "le dije cosas muy fuertes y le di una kolleja", se está validando una agre si0n, qué vergüenza!!, por menos han expulsado a otros. Arantxa mal tratad0ra #ConexionHonduras10 pic.twitter.com/eWDjEoKfrv — Miss Riesgo (@missdelriesgo) May 12, 2024

Teniendo en cuenta que podrían levantarse posibles suspicacias porque se supone que Supervivientes (y presuntamente también el resto de realities de Mediaset) tiene tolerancia cero con la violencia, Barneda se vio obligada a explicar por qué la organización no tomó medidas contra Arantxa tras su colleja a Ángel.

Sandra Barneda obligada a dar explicaciones sobre el presunto trato de favor a Arantxa del Sol

"La organización tuvo conciencia de lo que había ocurrido, en ese momento no había cámaras, fue cuando terminó una gala. Se valoró este episodio, se preguntó tanto a Ángel Cristo como a Arantxa, se le preguntó a Ángel si se había sentido agredido y si quería tomar algún tipo de medidas contra ti y él dijo que no", contó, dejando claro que en ningún momento el hijo de Bárbara Rey consideró que la modelo le hubiese agredido.

El caso es que entre confesiones, polémicas y algún que otro comentario acerca de un presunto trato da favor hacia Arantxa del Sol (de quien se rumorea en los mentideros mediáticos que comenzará a colaborar profesionalmente con Mediaset tras su concurso en Supervivientes) lo cierto es que Telecinco rentabilizó la controversia de la mejor manera posible: liderando la noche dominical en los audímetros con un 15.1% de cuota de pantalla y 1.328.000 espectadores a gran distancia de la segunda opción del prime time, que fue para Antena 3 con Secretos de Familia (9.9% de share delante de 789.000 televidentes).