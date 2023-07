Un amigo de Rauw Alejandro desvela el verdadero motivo de la ruptura con Rosalía

'Socialité' ha encontrado a una persona muy cercana al puertorriqueño que asegura que él sería incapaz de engañar a su pareja y que los managers tienen otros planes para la catalana.

La noticia de la semana fue la sorprendente ruptura de una de las parejas más famosas del mundo de la música. Rosalía y Rauw Alejandro anunciaban, a través de comunicado, el fin de su relación, aunque sin dar grandes detalles al respecto, por lo que los rumores no se hicieron esperar.

El más extendido era que el que achacaba la culpabilidad del inesperado desenlace a Valeria Duque, la modelo colombiana con la que, supuestamente, Rauw Alejandro habría sido infiel a su prometida. Sin embargo, ambos negaron categóricamente estas informaciones a través de sus redes sociales. Ella, además, pedía respeto a los medios de comunicación.

“Durante todos estos años, ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunta tan privado para mí”, comenzaba el texto que difundió.

Además de confirmar que Rosalía y él habían decidido emprender caminos separados, Rauw Alejandro abordó los motivos ynegó tajantemente que fuera por una infidelidad o por la intervención de terceras personas. “Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas y por el respecto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, sentenciaba Rauw Alejandro para que quedara claro que su romance ha sido pura verdad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @rauwalejandro

“Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí”, concluía e l artista puertorriqueño. La publicación alcanzó una resonancia descomunal con millones de visualizaciones en pocos minutos. Y es que era una de las parejas más queridas del panorama musical y todos sus seguidores estaban esperando una explicación que por fin ha llegado.

Las explicaciones de Rauw, lejos de calmar las aguas, han avivado la polémica y no han convencido a los fans, pues dice que el fin del compromiso se produjo hace unos meses, pero a ambos se les ha visto juntos compartiendo publicaciones e interacciones cariñosas en redes hasta hace solo unas semanas y, recientemente, la propia Rosalía anunciaba en ‘El Hormiguero’ los planes de boda. De hecho, hasta el pasado mes, ella siempre le mandaba un mensaje en sus conciertos de la recién terminada gira Motomami.

Valeria Duque iba a acudir a ‘Fiesta’ para aclarar su relación con Rauw Alejandro después de ser acusada de ser la “tercera persona” detrás de la ruptura del cantante y Rosalía. Sin embargo, apenas unas horas antes de ser entrevistada, la modelo canceló su presencia de forma sorpresiva.

Valeria desde el primer momento se mostró dispuesta a hablar: “Claro que sí, hagámoslo. Me interesa mucho que en España se sepa la verdad y se me deje en paz”. Un día después de estas declaraciones, la dirección de ‘Fiesta’ se puso en contacto de nuevo con la colombiana para cerrar la entrevista. Ella respondió con “ilusión y agradecimiento”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VALERIA DUQUE 🔱 (@valeriaduqueh)

Sin embargo, todo se truncó cuando, el mismo día que se iba a producir la entrevista, el espacio recibía el siguiente mensaje de la representante de la modelo: “Qué pena con ustedes, finalmente Valeria acababa de decidir guardar silencio un poco más de tiempo por temas legales”.

Este domingo 30 de julio, el programa ‘Socialité’ se puso a investigaar hasta conseguir hablar con un amigo del cantante puertorriqueño, quien ha desvelado los motivos por los que la pareja habría decidido romper su relación. «Rauw Alejandro no tiene amantes, es muy formal. Es lo más serio que te puedes echar a la cara, es hasta tímido. De hecho, de haber sido alguien infiel, habría sido ella… Él nunca”, asegura este amigo del artista.

El entorno de Rosalía

Pero, lejos de quedarse ahí, ha dejado caer que ha sido el entorno de Rosalía el que ha propiciado la ruptura. “El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw Alejandro. Sentían que la estaba bajando de nivel, que no estaba a su altura. Ellos la quieren llevar a Hollywood, quieren darle un giro a su carrera. La ven como una gran estrella y sienten que él es poca cosa. La ven más Kardashian y sienten que Rauw no está a ese nivel. Era un estorbo para su proyecto profesional porque Rosalía le tenía muy presente en su carrera, le consultaba todo”, prosigue explicando el amigo del cantante sobre los motivos por los que éste no era del agradado del equipo de la catalana.

Al parecer, tal y como esta persona ha asegurado a ‘Socialité’, ella ha acabado cansada y ha sido la que habría decidido acabar la relación: “Rosalía ha acabado cansándose de todo y ha sido ella la que ha tomado la decisión de romper la relación. Rauw está destrozado, es muy buen niño. Ha estado estos días arropándose en su familia y no saliendo de fiesta para ligar como se ha dicho». Esta versión del amigo de Rauw Alejandro lo cambia absolutamente todo. ¿Conoceremos algún día la verdad?