Arnold Schwarzenegger muestra su marcapasos tras tres operaciones de corazón

El protagonista de "Terminator" fue ingresado hace días para someterse a tres cirugías a corazón abierto y, tras salir todo bien, le han colocado un marcapasos.

Arnold Schwarzenegger se ha convertido en un 'Terminator' de verdad. El actor que dio vida al famoso robot que quería eliminar a Sarah Connor en 1984 ha sido sometido a tres cirugías "a corazón abierto" y a la "implantación de un marcapasos" hace unas pocas horas.

Era el propio actor quien se encargaba de avisar a sus seguidores en su podcast 'Arnold's Pump Club' de que se iba a someter a esas intervenciones, y aunque también bromeaba reconocieron que ahora sí es "un poco Terminator", el expolítico es consciente de la gravedad de las intervenciones: "Si estoy aquí es gracias a la innovación médica y por haber hecho caso a mis doctores".

Incluso los terminators necesitan marcapasos.



En una fotografía que ha circulado por las redes sociales se puede ver al actor recién salido de quirófano pero haciendo gala del buen humor que siempre le ha caracterizado: "Siempre hay que levantarse con felicidad, ya sea uno gobernador o peluquero". Además, el austriaco ha querido agradecer la atención médica de los sanitarios de la Clínica de Cleaveland, donde ha sido atendido: "Todos los médicos y enfermeras me cuidaron de maravilla e hicieron que la cirugía fuera lo menos dolorosa posible".

Schwarzenegger seguirá actuando en "FUBAR"

En sus redes sociales, Arnold Schwarzenegger ha querido tranquilizar a sus seguidores y ha subido una fotografía donde mostraba su marcapasos representado como una bomba de relojería con dibujos animados: "¡Gracias! He recibido muchísimos mensajes amables de todo el mundo, pero mucha gente me ha preguntado si mi marcapasos me causará algún problema en la segunda temporada de 'FUBAR'. Por supuesto que no. Estaré listo para grabar en abril, y solo lo podrás ver si realmente lo buscas".

Esta no es la primera operación de corazón a la que se somete Schwarzenegger, ya que el actor nació con una válvula aórtica bicúspide, un problema cardíaco que le costó la vida a su madre. En 2020 esa válvula aórtica tuvo que ser reemplazada, aunque ya en 1997 se sometió a una cirugía cardíaca para reemplazar la válvula aórtica defectuosa. A partir de este 2024, el actor tendrá que acostumbrarse a vivir con un marcapasos.