Joquín Prat tira por tierra al "novio millonario" de la Princesa Leonor

El gozo de los más devotos seguidores de las historias de amor de príncipes y princesas en un pozo... El presentador de Telecinco ha pinchado el globo del "amigo especial" de la heredera.

Fue la comidilla de este jueves en España. Aunque algo se había especulado al respecto, nadie fue tan lejos a la hora de hablar del "novio de la Princesa Leonor" como la prensa alemana, de la mano de Bunte, esta semana.

Según la cabecera germana, el "amigo especial" de la Princesa de Asturias se llama Gabriel, es de origen brasileño, de su edad... y millonario. Comparte clase con la hija de los Reyes Felipe y Letizia y se graduaron el mismo día.

También se ofrecen datos hasta físicos del muchacho en cuestión: Tiene piel morena y pelo rizado de color castaño. Además de incipiente barba y amplia sonrisa. En sus planes de futuro, acudir a la Universidad de Nueva York.

Los que ya suspiraban con esta historia de amor de cuentos de princesas se llevaron no obstante un jarro de agua fría este viernes de la mano de Joaquín Prat, en la mesa de sociedad de El Programa de Ana Rosa, porque el presentador no lo ve nada claro. A su juicio, el hecho de que este joven acudiera al cumpleaños de la abuela de Leonor, Paloma Rocasolano, hace un año, le hace pensar que no es amigo especial ni nada, sino su mejor amigo: “Con lo celosa que la Reina Letizia con la intimidad de sus hijas, no me entra en la cabeza que este chico sea novio de Leonor si el año pasado la acompañó a España. Será su mejor amigo del colegio".