El temor infundado de Belén Esteban sobre la entrevista de Jesulín en Telecinco

La vuelta del torero a Mediaset después de muchos años de guerra de la mano de Bertín Osborne no tiene nada que ver con lo que se pueda imaginar la princesa del pueblo y madre de su hija.



La "casa" televisiva de Bertín Osborne abre su nueva temporada. Y con un invitado especial Jesús Janeiro Bazán. Años sin pisar tierra de Telecinco. Ha llegado el momento. Jesulín de Ubrique ha decidido conceder su entrevista más íntima después de años en silencio. Más allá de las apariciones estelares en la revista Hola donde ha narrado episodios concretos de su actualidad. En tu casa o en la mía hace un repaso a su vida. Desde el principio.

Quien ha visto la entrevista asegura a ESdiario que Belén Esteban se está adelantando a los hechos y que no tiene nada que ver lo que ella se puede imaginar que sucederá con lo que ha contado por Jesús Janeiro.

Es la propia Belén Esteban la que está creando una entrevista paralela. Quizás sea la segunda. Un nerviosismo infundado y no real por la entrevista del padre de su hija. Aquí no se habla de paternidades ni de episodios vividos en la primera época de Ambiciones donde nace la historia de amor y desamor de Jesús y Belén. Es importante destacar que esta entrevista no es a cambio de retirar los procesos judiciales que aún mantiene con la cadena de Mediaset. Todo lleva su curso. No se ha retirado nada.

Jesulín de Ubrique deja claro que como padre nadie puede tener queja

Jesús Janeiro habla de sus hijos. Sin entrar en rumores ni provocaciones. Lo que se deja claro en todo momento es que como padre nadie puede tener queja. Desde el primer día ha pagado "religiosamente" la pensión de manutención de la hija con la que no convive tras la separación de Belén Esteban. No ha fallado ni un mes. No todo el mundo puede decir lo mismo. Y la pensión no es la mínima que estipula la Justicia.

⏰ El próximo lunes #micasaeslatuya vuelve por todo lo alto.

🏡 Jesulín de Ubrique se sienta con Bertín Osborne después de estar ocho años sin visitar ningún programa de @telecincoes.

🧐¿Qué tendrá que decir el maestro del trato de la prensa hacia su familia? pic.twitter.com/66uFJyBydP — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) May 9, 2023

En la entrevista de Jesulín deja claro el interés que muestra por la intimidad del menor siendo niños de padres famosos o populares. Y valora mucho la decisión de su hija Julia al tener que acudir a los tribunales por el acoso y derribo que se propició con la llegada a su mayoría de edad. Gran parte del protagonismo lo tiene en esta entrevista María José Campanario, la mujer que cambió para bien al torero.