Carlos Herrera hiela COPE confesando su gran bronca con la Reina Letizia

El líder de las mañanas radiofónicas ha abordado el 20 aniversario de la boda de los Reyes y lo que ha contado ha sorprendido no sólo a sus compañeros de programa sino a toda la audiencia.

Este miércoles 22 de mayo se cumplen 20 años de la boda de los entonces Príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña Letizia, en una mañana en la que sobre Madrid caía una intensa lluvia que deslució parte de la ceremonia.

Invitados de todos los países del mundo, mandatarios, miembros de las Casas Reales y destacadas personalidades de todos los ámbitos de la sociedad también de nuestro país acompañaros a los Príncipes en ese día tan especial en la Catedral de la Almudena y en el posterior almuerzo en el Palacio Real de Madrid.

Carlos Herrera era uno de los invitados de ese día. En Herrera en COPE contaba este 22 cómo vivía la ceremonia religiosa, en una ubicación que le hacía compartir asiento (además de con Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo o Federico Jiménez Losantos) con personalidades como Rania de Jordania y Nelson Mandela. Lo hacía aprovechando la visita al programa de la COPE de Carmen Enríquez, corresponsal esos días en la Casa Real de Televisión Española (TVE).

Herrera confesaba a la audiencia que, tal vez por las circunstancias climatológicas de ese día, “había un ambiente triste” en la ceremonia. Todo ello cambió cuando tomaba la palabra la abuela de la novia, la periodista y ya fallecida Menchu Álvarez del Valle.

La estrella de las mañanas radiofónicas defendía que la alocución de Menchu fue magnífica y levantó el ánimo de los asistentes: Hizo una locución perfecta, una lectura fascinante”. Tanto impresionó al comunicador almeriense que, confesaba a la audiencia, días después se reunía con la abuela de Letizia Ortiz para ofrecerle fichar por la radio. En esos momentos el de COPE estaba en Onda Cero.

Carlos Herrera daba más detalles: “Yo fui a verla al poco tiempo para decirle: '¿Por qué no te vienes conmigo a trabajar conmigo a la radio y hacemos una sección’?”.

Carlos Herrera a Letizia: no manipules

Pero minutos después, en la sección El enemigo en casa, Herrera daba más detalles: viajaba a la localidad asturiana de Ribadesella, junto a Javier González Ferrari, para intentar fichar a Menchu Álvarez, en esas fechas ya jubilada.

Obvio es que Carlos Herrera no consiguió su propósito, en el programa daba a entender que ella dijo no, pero lo que no conocíamos tampoco es la ‘bronca’ que le echó la nieta, la Reina Letizia por esa oferta de trabajo:

“Y luego Letizia me dijo un día en una cena, ‘¿pero vamos a ver, tú le habrías hecho esa oferta a mi abuela si no fuese mi abuela?’”.

Decía Carlos Herrera para después confesar, con tono divertido, que el encontronazo con la Reina fue a más:

“¡Digo, pero vamos a ver! No empieces, manipulando el escenario. ¡Es que esa no era la pregunta correcta!”, protestaba Carlos Herrera que no se quería meter en más jardines y zanjaba el asunto… “Bueno, que es muy tarde, adiós a todos”.