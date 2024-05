Dieciséis mujeres acusan al mago David Copperfield por conducta inapropiada

Hasta dieciséis mujeres han acusado al mago estadounidense David Copperfield de conductas sexuales inapropiadas, tales como haber drogado a tres mujeres para mantener relaciones con ellas, según una investigación publicada este miércoles por el diario británico 'The Guardian'.

Cuatro de las mujeres sostienen que Copperfield las manoseó y que les obligó a tocarle "de forma sexual en el escenario, durante actuaciones", según la investigación, que se basa en informes policiales y judiciales y en más de un centenar de testimonios. Algunas de las víctimas aseguran que el movimiento #MeeToo las animó a hablar y de hecho en algunos casos han accedido a que se publiquen sus nombres. En otros son testimonios bajo condición de anonimato. Las acusaciones datan de finales de la década de 1980 hasta 2014 y la mitad de las mujeres aseguran además que eran menores de 18 años cuando ocurrieron las agresiones, alguna incluso de hasta 15 años.

El mago niega haber cometido "ningún delito de ningún tipo", según el testimonio del propio Copperfild al ser consultado por 'The Guardian' antes de la publicación de la investigación periodística. Copperfield "jamás ha actuado de forma inapropiada con nadie, y menos con nadie menor de edad", han subrayado sus abogados. Las informaciones publicadas sobre tocamientos inapropiados "no solo son completamente falsas, sino que también son enteramente inverosímiles".

Exclusive: David Copperfield accused of sexual misconduct and inappropriate behaviour by 16 women, which he strongly denies.



Our investigation, which began 5 years ago, examines allegations that include drugging and on-stage groping. More than half of the women we spoke to were…