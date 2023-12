Una de las personas que más conoce a Bárbara Rey impacta sobre Ángel Cristo Jr.

Desproporcionado o no que se hable con tanta crudeza y sin ambages de lo que pasó entre la actriz y el Emérito, los que estuvieron siempre ahí tienen una teoría sobre el futuro más cercano.

"Impactado". Así reconoce estar José Manuel Parada, una de las personas que mejor conoce a Bárbara Rey y que más tiempo ha compartido con ella, tras las inesperadas y durísimas declaraciones de Ángel Cristo Jr. tachándola de "mala madre" y revelando que a pesar del infierno que vivió en su infancia (su padre, Ángel Cristo, maltrataba salvajemente a la vedette) la "verdadera pesadilla" de su casa era su progenitora.

Asegurando que le trataba como un "sirviente" y que le obligó a crecer antes de tiempo, el hijo de Bárbara también la ha acusado de tenderle una trampa al Rey Juan Carlos para grabarlo en actitud íntima (él habría hecho las fotografías teniendo solo 12 años) y chantajearlo a cambio de "grandes cantidades de dinero en efectivo".

"Estoy impactado, no se puede decir otra cosa, a mí me ha sorprendido", reveló Parada, asegurando que le parece "tremendo" que "todos los programas, las televisiones, los periódicos, revistas hablan del tema" de la manera tan clara y directa en la que lo están tratando.

La teoría de José Manuel Parada sobre el vaso que se colma y estalla

"Yo siempre he visto, todos los veranos en Marbella, una relación de tanto cariño de Ángel con Bárbara, he visto una relación tan buena que me he quedado sorprendido", confesó, apuntando que lo que podría haber pasado entre madre e hijo es que "a veces el vaso se colma y entonces estalla".

Por eso, y por la buena relación que siempre han tenido, Parada desveló que piensa hablar con él para saber qué ha pasado para que ataque así a su madre: "A este niño y a Sofía los he visto nacer, crecer, son muy cercanos a mi vida. Y yo que lo he vivido de cerca estoy impactado". "Si yo estoy así, cómo estará la gente, el público en general, no entenderán absolutamente nada", añadió, comparando a Bárbara y sus hijos con Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Isa Pi.

"Esto tiene un largo recorrido. Creo que Ángel se siente dolido por cierto comportamiento de su madre y su madre se siente muy dolida por el comportamiento de su hijo. Ellos también hablarán, se aclarará la cosa y pronto sabremos la verdad. Hay gente que dice ¿esto no es un arreglo entre madre e hijo? Se sabrá la verdad, siempre sale en su momento", aventuró.

De lo que sí está convencido es de que Bárbara "no va a hacer ningún comentario de su hijo y menos negativo. Como madre no quiere entrar en el tema, solo el tiempo nos dirá qué pasa".