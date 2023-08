Los retoques de Sandra Barneda, Antonio Montero y Suso Álvarez agitan Telecinco

Mucho se habla de Julio Iglesias y su afición por el bisturí ahora que cumple 80 años desaparecido en combate pero ¿qué hay de los rostros más habituales de la pequeña pantalla?

Con el propio protagonista desaparecido en combate, los medios y redacciones del corazón se vuelvan estos días con el 80 cumpleaños de Julio Iglesias que el cantante se niega a celebrar, según se especula en los mentideros.

No es ningún secreto, siempre se ha comentado, que al artista no le gusta envejecer ni cumplir años y, una vez más, sus retoques estéticos en su lucha contra el paso del tiempo volvieron a someterse en la mesa de debate, esta vez en el plató de Así es la Vida de Telecinco. Aprovechando la coyuntura tanto presentadora como colaboradores terminaron confesando si se han sometido o no a alguna intervención estética.

En conexión con un experto en la materia para consultar cuándo hay que recurrir a la cirugía estética y cuando es recomendable parar, Sandra Barneda vio a sus tertulianos muy interesados y la cosa fue a mayores.

Sandra Barneda admite el retoque estético al que se sometió

"A Sandra no le hace falta hacerse nada porque es una privilegiada", decía Antonio Montero y la aludida reconocía que sí se ha hecho algo: "Tenía de genética las bolsas y me las quité".

Barneda explicó que no le dolió nada a pesar de que tiene "pánico" a entrar en el quirófano: "Tenía mucho miedo y fue espectacular". Eso sí, recomendaba a todo el mundo que quiera hacerse algo asesorarse y ponerse en manos de un buen médico.

No fuel a única, Suso Álvarez también pasó por el quirófano y dejó a todos atónitos contando qué se ha hecho: "Yo me he quitado las bolas". El colaborador se refería a la bolas de Bichat de la cara y hacía un alegato: "Estoy a favor de las operaciones, soy como Julio Iglesias, no quiero envejecer".

Antonio Montero confesó que se puso pelo y fue casi sin querer: "El peluquero de esta casa me dijo que con la luz se me veía un poco el cartón, me dijo que fuera a ver a su amigo y no me dio tiempo ni a pensármelo". Muy comentados eran los cambios de José Antonio Avilés y el reportero, durante una conexión, no solo lo reconocía sino que parecía dispuesto a hacerse todos los que pueda.

Todo ello se saldó con un pequeño repunte de Así es la Vida en los audímetros subiendo hasta el 8.5% y 754.000 frente al 8.3% y 718.000 del día anterior.