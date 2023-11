El brutal comunicado con el que Silvia Bronchalo rompe su silencio en "TardeAR"

La madre de Daniel Sancho ha roto su silencio en el programa de Ana Rosa Quintana lanzando un duro comunicado con el que ha aclarado su versión de todo lo ocurrido desde agosto.

Desde que el pasado mes de agosto saliera a la luz la detención de Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho y de Silvia Bronchalo, por el supuesto asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia, sus padres han preferido mantenerse al margen de todo el círculo mediático que se formó al rededor del caso y centrarse en ayudar a su hijo en todo lo posible.

Excepto en ocasiones contadas, como la primera visita de la pareja a la cárcel de Koh Samui en la que Silvia Bronchalo hizo algunas declaraciones, ni Rodolfo Sancho ni Silvia Bronchalo han querido pronunciarse ante los medios de comunicación, aunque esto ha cambiado en las últimas horas, ya que uno de los dos ha emitido un fuerte comunicado dando su versión de todo lo ocurrido desde el mes de agosto.

Silvia Bronchalo habla sin filtros y manda un mensaje a la familia de Edwin Arrieta

Ha sido Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, quien ha querido pronunciarse por primera vez sobre todas las polémicas en las que se ha visto envuelta, desde su papel en el caso de su hijo, hasta su relación con Rodolfo Sancho, con quien se especuló que tuvo una fuerte discusión en Tailandia. Para ello, Silvia ha emitido un comunicado a través del programa "TardeAR", presentado por Ana Rosa Quintana en Telecinco.

"La preocupación de nuestra representada, se centra única y exclusivamente en el bienestar de su hijo" comienza explicando el comunicado en el que Silvia Bronchalo ha querido recalcar que "en modo alguno ha intentado entorpecer o interferir en dicha defensa y toda su intervención se ha centrado única y exclusivamente en buscar las mejores opciones para su hijo".

La madre de Daniel Sancho también ha dedicado una parte de su comunicado para dirigirse a la familia de Edwin Arrieta, a quien ha vuelto a mandar sus condolencias: "Quiere reiterar sus más sinceras condolencias a la familia de Don Edwin Arrieta, haciendo suyo el dolor y sufrimiento que deben estar padeciendo".

Unas palabras que llegan una semana después de que Juan Gonzalo Ospina, el abogado de la familia de Arrieta, manifestara el malestar que sentía la familia del colombiano por no haber recibido unas disculpas de Daniel o de su familia: "Todavía no se ha escuchado por parte del señor Sancho, ni de sus familiares, pedir perdón... No han escuchado un perdón, una disculpa".

Además, la madre de Daniel Sancho ha vuelto a repetir su petición a los medios para que dejen de especular con la situación que atraviesa la familia: "Instamos a los medios a no volver a emitir ni difundir información alguna bajo ningún concepto de nuestra representada en lo que respecta a su actual relación con Rodolfo Sancho, ni a la defensa letrada que está recibiendo su hijo, Don Daniel Sancho, en Tailandia y en España".