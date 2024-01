Isa Pantoja le da la puntilla a su madre por la relación que tiene con su hijo

La colaboradora de Telecinco ha vuelto a hablar en el programa "Vamos a ver" sobre la relación que existe entre su madre y su hijo.

No es ningún secreto que la relación entre Isa Pantoja e Isabel Pantoja atraviesa su peor momento desde hace años. Madre e hija llevan sin hablar muchos meses, y la ausencia de Isabel Pantoja en la boda de Isa con Asraf solo hizo que empeorar esta situación, una situación sobre la que Isa Pantoja se ha abierto en varias ocasiones.

En la última oportunidad que Isa Pantoja ha tenido para hablar sobre su relación con su madre, la colaboradora de televisión ha vuelto a recalcar la pena que siente al ver la situación que vive y ha aprovechado para asestar un último golpe a la tonadillera hablando de cómo es la relación entre Isabel Pantoja y su nieto Alberto.

El distanciamiento entre Isabel Pantoja y su hija afecta también a Alberto

Isa Pantoja ha vuelto ha aprovechar su intervención en el programa "Vamos a ver" para sincerarse sobre su relación con su madre: "Quité la foto de mi madre después de la boda. Siempre he estado muy prudente, pero quiero hablar. No creo que la culpa de que acabes mal sea de los padres, pero sí que creo que la familia es la base de todo y puede crearte traumas".

Y es que ha llegado un punto en la vida de Isa Pantoja, en el que quiere conocer todo sobre su adopción, porque esta "me parece algo tan bonito que me hace olvidarme de las cosas malas". En una entrevista a la revista Lecturas, Isa ha confesado que siente que ha llegado el momento: "Ahora me siento fuerte como para afrontar esta información... No creo que hubiera querido conocer a mi madre biológica, para mí habría sido como faltarle al respeto a mi madre de verdad, a Isabel".

A pesar de estas palabras, Isa tiene claro que, actualmente, su prioridad es proteger a su hijo Alberto: "Creo que tener una foto de mi madre, además de artista, no refleja que sea ni mi madre ni su abuela. Yo tengo un sobre lleno de fotos con ella y eso me parece más cercano cuando ni tengo relación con ella ni creo que la tenga. Mi hijo me preguntó en su momento, pero cada vez lo hace menos".

"Ha tenido la oportunidad de hablar conmigo y con mi hijo y no lo ha hecho... Quizá, cuando el niño sea mayor, mi madre quiera tener una relación con él, pero para mi hijo la prioridad seré yo y no ella", termina explicando Isa y dejando ver que no piensa hacer más intentos para reconducir la relación con Isabel Pantoja.