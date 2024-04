María José Campanario y la auténtica verdad sobre su nueva cara de 25.000 euros

ESdiario ha podido conocer de primera mano la frase que arroja luz sobre el nuevo rostro de la esposa de Jesulín de Ubrique, que ha generado tanto interés entre el respetable y las redes.



“No me he hecho ninguna cirugía en los pómulos, ni frente ni mentón”: Es la frase que le ha dicho María José Campanario a una íntima amiga hace unas horas. La mujer de Jesulín de Ubrique desmiente en privado las informaciones vertidas en algunos medios de comunicación que aseguraban que la odontóloga se ha gastado 25.000 euros en operaciones estéticas. “Si me hubiese operado lo contaría sin más. No habría ningún problema” narra la esposa de Jesús Janeiro Bazán. Esta amiga coincide este viernes con ESdiario y nos cuenta la verdad de lo sucedido en esta conversación.

Quien conoce a Campanario asegura que de haberse sometido a algún tratamiento estético o cirujano lo contaría. No tendría problema mayor. De nuevo la única mujer que pudo conquistar el corazón del torero de Ubrique para siempre esté en el centro de la diana. Vive otra vida. Ya no contesta. No rebate. Todas estas informaciones las envía directamente a su despacho de abogados Averum que defiende sus intereses de Honor, Intimidad y Propia Imagen.

Antonio González Zapatero y Mario Bonacho son los responsables de valorar las posibles vulneraciones a la persona de su cliente. Los que presuntamente vulneran ahora son los mismos que lo hacían antes. En diferentes cadenas.

María José no está operada pero de ser cierto, nada ni nadie puede entrometerse en los temas de salud de un tercero. Es un derecho fundamental protegido por la Constitución. Sea verdad o no lo sea, un juez no entra en el asunto de la veracidad. Tan sólo se atañe a los temas de salud. Es un tema privado. Y en este caso no ha recibido operación alguna. Esto es interés periodístico. Otra cosa es el asunto judicial. Lleva otros derroteros.

Es un tema de edad, maquillaje y peso. Lejos de la realidad que quieren vender otros. La verdad de María José Campanario ha estado siempre lejos de acto de los hechos consumados. Ella contaría lo de su operación sin problema.