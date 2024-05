Tras quejarse de Sálvame Anabel Pantoja tropieza con la misma piedra en TardeAR

Detrás vendrá quien bueno te hará, dice el refrán, y si no que le pregunten a la sobrina de Isabel Pantoja que lo ha podido comprobar en sus propias carnes de la mano de Ana Rosa Quintana.

Bastante antes de que Sálvame cerrara sus puertas definitivamente y después de amagar con irse semana sí y semana también Anabel Pantoja ya había abandonado el equipo de famoso y extinto magacín del corazón denunciando el trato recibido.

Mucho tiempo después la sobrina de Isabel Pantoja volvió a Telecinco, pero solo una vez que Sálvame ya había desaparecido de la parrilla, y para colaborar con el programa que ocupó su lugar: el TardeAR de Ana Rosa Quintana.

ANABEL PANTOJA EN EL COACHELLA POR FAVOR ME VA A DAR ALGO pic.twitter.com/VbH65t3evh — joaqui (@jooaaquinnnn) April 30, 2024

Pues bien, Anabel ha vuelto a tropezar con la misma piedra, por lo visto. O así se pudo ver este lunes en su sección en el formato de Ana Rosa, donde muy enfadada protagonizó momentos que los espectadores pudieron interpretar como un déjà vu.

Agobiada, indignada y clamando frases que parecían calcadas de otras épocas: "No me pagan para esto, no puedo más", decía durante la grabación de su sección, disgustada con lo que tenía que hacer, dejaba claro que no quiere ser "actriz" y se plantaba: "Que no, que no, esto no es vida, hasta aquí".

Cabe recordar que con el objetivo de conquistar Hollywood se fue a visitar las casas de los famosos, alucinó con las mansiones y hasta lloró cuando, por sorpresa, se vio en la casa en la que Michael Jackson pasó sus últimos días de vida: "Me da mucha pena".

Anabel Pantoja vuelve a protagonizar sus míticas explosiones como antaño en Sálvame

Pero lo peor estaba por llegar y es que el equipo del programa le pedía que se pusiera ropa deportiva para enfrentarse a un reto: una caminata de más de dos horas hasta conquistar el célebre cartel de Hollywood. Algo que la influencer no le hizo ni pizca de gracia: "Yo lo intento pero tío, es que tengo ganas ahora mismo de llorar". Con el paso de los minutos, su enfado iba a más y es que le explicaban que en el camino podría encontrar animales inesperados: "Hay serpientes ¿Yoooo? No, mi vida, tengo que darle mucho a esta vida, no voy a morir con una serpiente aquí".



Finalmente, con un poco de sandía y de melón, la colaboradora accedía a intentarlo al menos. Sin embargo, cuando llevaba 15 minutos de caminata, decidía parar. En ese momento, le anunciaban que tenía que bajar caminando porque el coche no podía llegar hasta ese lugar a recogerla y ella se echaba a llorar: "No puedo más, no está puesto en el contrato, no quiero ser actriz, quiero ser influencer", se quejaba logrando que al final la recogieran.

Sin embargo, ni con este volantazo a lo Sálvame prácticamente clonando sus contenidos y hasta sus protagonistas logró TardeAR este lunes mejorar sus cifras y descendió en Telecinco hasta el 9.8% de cuota de pantalla y los 750.000 espectadores, sus cifras más bajas desde hace más de un mes y por debajo de la barrera psicológica del 10% de share. Encima su competencia directa, Y Ahora Sonsoles de Sonsoles Ónega en Antena 3 amplió distancias subiendo al 11.8% y 867.000, sus mejores datos desde el 15 de mayo.