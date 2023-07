El hijo de Alba Carrillo va al cole con los de Bertín y ella le hunde como padre

Ahora que la paternidad de Osborne está en todos los titulares le han salido defensores y también muchos detractores que encima saben de lo que hablan. Y la modelo tiene información fiable.

Si Bertín Osborne pensaba que iba a tener un verano tranquilo, estaba equivocado. Lo que no esperaba es que en menos de dos semanas su familia y sobre todo él protagonizasen grandes titulares en los medios de comunicación. Primero fue el embarazo de su última novia, Gabriela Guillén, después el de su hija Claudia Osborne y ahora el testimonio de Chabeli Navarro.

Quién más quién menos ha dado su opinión al respecto, algunos para defender al cantante (caso de Arévalo), otros para atacarle duramente. Este es el caso de Alba Carrillo que, como suele ser habitual en ella, no se mordió la lengua a la hora de criticar al presentador.

Alba Carrillo sobre Bertín Osborne y Feliciano López: "Vaya dos trogloditas"

En el pase especial de la película Barbie, la modelo no se anduvo por las ramas cuando le preguntaron por el escándalo de Bertín: "No le soporto, estaba deseando no deseando que le pasara esto, pero sí que es una persona que no se ha podido hablar nunca de él. Cuando yo estaba en Supervivientes hizo en tu casa o en la mía con Feliciano (López) que vaya dos trogloditas. Yo le tengo sentenciado. Sus hijos van al cole del mío".

Carrillo también aprovechó para hablar de la faceta de Bertín como padre, ahora que la paternidad del cantante es el tema de moda: "Jamás le he visto. No le he visto en una reunión ni nada, una vez en una fiesta de Navidad, lo que dicen todos los padres es que no se le espera".

En este sentido y muy crítica, sentenció que "ser padre es mucho más que pagar, si no cuantos padres no habría. Padre es la crianza, estar ahí cuando a tu hijo le salen los dientes, a mí eso me parece tremendo".

Una opinión que ya había dejado bien clara en su Salón de Té de Twitch donde no suele dejar títere con cabeza:

Alba Carrillo en su "Salón de té" de Instagram le dedica unas palabras a Bertin Osborne. 😳🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/MuBqx5pYR2 — Andrés Fco. (@Frances42353183) July 19, 2023

Alba presumió de hijo junto a Lucas en la premier de Barbie y se mostraba de lo más agradecida porque el padre de su hijo sea Fonsi Nieto y no Feliciano López: "Cuando me separé de Feli lo primero que me dijeron mis padres fue, menos mal que no has tenido hijos con él. Fonsi es otro tipo de persona, hasta en los peores momentos, hemos estado enfadados, yo le he llamado, he podido llorar con él, las hemos tenido de todos los colores, Feliciano es mucho más frío".

Alba Carrillo está feliz como está y no piensa en parejas

Sobre su relación ahora con el dj y el resto de su familia, Alba nos desvelaba que están todos muy unidos: "yo soy la tía Alba y Lucas en cuanto ha visto a Marta sale corriendo y la adora. Somos familia, aunque hemos tenido baches al final la prioridad son los niños, todo se olvida, al final nos queremos".

Por último, feliz por el momento que está viviendo, Alba no piensa en parejas: "la verdad es que no, no echo de menos un hombre. Esto es como el coste de oportunidad, si dices que sí a uno, tienes que decir que no a muchos" y deja claro que "ahora estoy viviendo mi etapa dorada, no quiero decir que no a nada. Quiero tener varios".