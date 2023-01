El zasca de Rocío Flores a su madre, Rocío Carrasco, en el Museo de Ortega Cano

Con todos lo ojos puestos en el gran día del torero viudo de Rocío Jurado, la hija de Antonio David Flores reapareció y llevó gran parte del protagonismo por motivos más o menos evidentes.

Rocío Flores anunciaba este jueves a través de sus redes sociales que viajaba a Madrid, ¿por qué? para asistir a la inauguración del museo de José Ortega Cano, lo que algunos colaboradores de televisión interpretaron como un "zasca" a su madre, Rocío Carrasco, por el hecho de no asistir al museo que ésta ha llevado a cabo en Chipiona en honor a su madre, Rocío Jurado.

La joven dejó claro que no podía faltar este día tan especial para el torero: "Sí, aquí apoyándole en su nuevo proyecto" y aseguraba ante todos los medios de comunicación que su cariño por él es inmenso: "La verdad que sí".

Sin embargo, el rostro de la joven cambiaba cuando los reporteros le preguntaban si era un nuevo rejonazo a su madre: "¿Un zasca a quién? He venido a Madrid al médico, tampoco tengo que dar muchas más explicaciones. He venido porque me ha apetecido, es mi familia y tengo todo el derecho a venir".

Sin más, aseguró que no le preocupaba en absoluto que no se entendiera su postura: "Quien lo quiera entender, que lo entienda y quien no, que no lo entienda" y se mostró de lo más reacia a las preguntas de su enfrentamiento con Olga Moreno tras, supuestamente, llevarse a su hermano de la casa de la ganadora de Supervivientes: "No voy a comentar nada, gracias".

Ana María Aldón y Conchi Ortega Cano se pierden la inauguración del museo

La que no estuvo en el importante día de Ortega Cano fue Ana María Aldón. La diseñadora no fue a apoyar a su exmarido. Tras todos estos meses en los que su separación matrimonial ha ocupado la crónica social, parece que la colaboradora de televisión ha entendido que no era su lugar y prefirió quedarse en su casa nueva descansando.

El que sí estuvo fue el hijo de ambos, José María, y la hija del torero Gloria Camila, que ha estado muy involucrada en este proyecto. No fueron los únicos, también se dejaron ver por allí miembros de la familia de Rocío Jurado, los denominados "familia mediática".

Rosa Benito y su hija, Rosario Mohedano, no se quisieron perder este emocionante día para el torero y allí estuvieron para acompañarle. Lo hicieron junto con Mari Carmen Ortega, hermana del diestro. Eso sí, significativa ausencia la de Conchi Ortega.

En los últimos meses esta hermana ha hablado con diferentes programas de televisión de la cadena Telecinco expresando su opinión acerca de Ana María y de la separación con su hermano. Quizás, las declaraciones hayan pasado factura en la relación con el diestro y por eso ha preferido quedarse en casa, al igual que su excuñada.

En el interior del museo se pudo ver a Marina, persona de confianza de Ortega, a Gloria Camila luciendo un impecable look con una chaqueta bicolor corta y rígida, con hombreras, imitando a la del traje de luces. Tampoco faltaron rostros taurinos, como el de Victoriano Valencia, Vicente Ruiz Soro, Francisco Rivera, Miguel Abellán, Juan José Padilla o Mari Ángeles Grajal, viuda del recordado Jaime Ostos.