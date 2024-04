Isabel Pantoja, soberbia reina

Salvaje, racial, contundente, entregada. Gloriosa una Isabel Pantoja que conquistó con su arte al público madrileño en el WiZink Center. Dos horas y media de fantástico concierto

La última gran folclórica tuvo su gran noche. En Madrid. Salvaje, racial, contundente, entregada. Gloriosa una Isabel Pantoja que conquistó con su arte al público madrileño en el WiZink Center o antiguo Palacio de Deportes. Puntual. A las 20:30 salía al escenario. Madrid la espera. Han pasado cuatro años desde la última vez. Hay ganas. 13 mil personas ansían encontrarse a la reina de todas las reinas en una alfombra fúcsia espectacular organizada por Dyp Comunicación.



Dos horas y media de concierto. Isabel Pantoja presenta sus nuevos temas durante la primera hora. Es la única parte donde le cuesta arrancar al público. No son canciones conocidas. No levantan pasiones. Aún así su soberbia en el escenario no hace falta escuchar. Sólo ver. La hora y media final es sublime. Llegan sus temas. Los de Perales. Los de Juan Gabriel. Los de Manuel Alejandro. Isabel Pantoja está plena. Feliz. No lo puede disimilar. En el momento de Marinero de luces el éxtasis se apoderada de los asistentes. Ella lo provoca. "Estoy super feliz y es un honor volver a estar después de cuatro años en este Madrid que tanto quiero y tanto me ha dado".





Es una Pantoja actualizada. Hace un Tik Tok con su sobrina Anabel Pantoja a la que hace salir al escenario. Abrazo fuerte e intenso. Es un guantazo a dos manos a sus dos hijos. Ausentes. Sin palabras. La imagen vale mucho más. En este caso. A las 12 de la noche tuvo lugar el encendido de luces de la Feria de Sevilla. La noche del pescaíto. Pantoja recuerda que ella también tiene sevillanas. La indirecta está lanzada. Muchas papeletas tiene María del Monte.

@abelplanelles Anabel Naiara e Isabel Pantoja marcandose un tiktok ♬ Garlochi - Isabel Pantoja





"Cuántas veces la luna se ha posado en mi frente…". Quizás sea uno de los momentos donde el dominio del escenario llega a su punto más salvaje y empático. Sentada. Mirando. Observando Segura. Certera y canta. Hay complicidad con su público. Quiero reacciones. "Viva México" le dice a un señor que le grita reina. "Pronto voy para allá". La invitada al escenario es la joven Naiara de Operación triunfo. "La más reina de todas" le dice Naiara a la Pantoja.



Pantoja ha regresado a Madrid con un espectáculo diferente. Nada que ver con el de hace cuatro años. Ni cambio de vestidos ni cuatro horas de concierto. Hoy viene a cantar, no a un desfile de moda. Lo ha conseguido. Ha escuchado las críticas de otros tiempos. Todo muy medido. Un vestido y dos horas y media. Lo justo. Su hermano no canta. Y las crónicas de los últimos días son un refrito de lo que lo que sucedió hace casi cinco años. Lo que tenía que suceder, anoche ocurrió. Pantoja masticó Madrid como sólo lo hacen las grandes. A las 23:00 horas da la espalda al público y se va. Su desposeída. Al estilo de la siempre recordada Juanita Reina. Grandeza de España.