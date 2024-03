Carlos III reaparece en la misa de Pascua a pesar de las recomendaciones médicas

El Rey de Inglaterra ha acompañado a su mujer Camila en la misa de este Domingo en su primera reaparición pública desde que anunció que padecía cáncer.

El Rey Carlos III de Inglaterra ha hecho su primera reaparición pública desde que en el mes de febrero la Casa Real Británica anuncia que padece cáncer. Esta reaparición ha sucedido este domingo con motivo de la misa de Pascua, una fecha clave para toda la familia real. Con motivo de la reaparición del rey, desde el Palacio de Buckinghan se realizaron varios cambios para minimizar los riesgos en la salud del monarca.

Después del habitual mensaje de Pascua que Carlos III ha mandado a todos los británicos, el monarca se ha trasladado hasta la capilla de San Jorge, situada en el castillo de Windsor, junto a su esposa la reina Camila. Una vez allí, el monarca se ha tomado un momento para saludar a todas las personas que se habían acercado hasta el castillo para ver a la familia real.

Además de la presencia del monarca y su esposa, también se ha podido ver a otros miembros de la familia como sus hermanos Andrés y Ana. Eso sí, no ha habido ni rastro de los hijos del rey, Guillermo y Kate han sido las grandes ausencias en este Domingo de Pascua, y es que el príncipe ya avisó que se quedaría junto a su mujer en esta Pascua para apoyarla durante su proceso de recuperación por el tratamiento contra el cáncer que está recibiendo.

Carlos III acude a la misa sin la aprobación de los médicos

La decisión del monarca de acudir a la misa de Pascua ha sido totalmente personal y sin la aprobación de sus médicos, quienes le recomendaban aislamiento por el tratamiento de inmunodepresión que está recibiendo. "Ha hecho un gran esfuerzo, los médicos no le daban permiso para esto" ha explicado Concha Calleja en "Fiesta".

"Él no dejaba de preguntar cuándo podía ser ese primer momento de aparecer. Que haya aparecido hoy no quiere decir que vaya a regresar a los actos públicos" comentaba Calleja. Y es que la ausencia de Guillermo y Kate han provocado que el Rey Carlos III aparezca de manera excepcional: "Es un día excepcional, un día grande para ellos como es la Pascua. La tradición es comer todos juntos, pero eso no lo van a hacer por recomendaciones médicas".

Además, Concha Calleja ha dado una información importante sobre la corona británica: "Posiblemente habrá un cambio de corona en dos años. No estoy diciendo que el rey se vaya a morir en dos años, pero sí que está sobre la mesa la posibilidad de que haya un cambio de corona, por cesión, abdicación u otras cosas".