Miguel Frigenti habla claro sobre Carmen Borrego y el "topo" de Las Campos

Se ha convertido en la salsa de todos los guisos del corazón en los pasillos de Telecinco y ya no hay nadie que no quiera aportar su granito de arena a lo que está pasando en la familia.

La polémica que hay servida en el clan Campos por la información que hace unos días Kiko Hernández sacaba a la luz no deja de sorprender. El pasado viernes se vio al colaborador someterse al polígrafo en Sálvame Deluxe y, según la máquina, no solo que Gustavo Guillermo había grabado a la familia Campos, sino que había hablado mal de ellas con sus amigos.

En mitad de esta polémica, tanto Terelu Campos como Carmen Borrego se han mantenido en su sitio: no van a tomar ninguna decisión que afecte negativamente a su madre. En este contexto, los reporteros del corazón han hablado con Miguel Frigenti y ha confesado que "me da pena Carmen Borrego, me siento identificado con ella, lo que le pasa es que es una mujer espontánea y pues habla por desahogarse y siempre le pillan con el carrito del helado ¿quién no ha criticado en un momento de enfado?".

Y es que al parecer, en una de esas grabaciones de Gustavo, Carmen critica a su sobrina Alejandra Rubio, algo que Frigenti ve normal ya que en este momento "estaban enfadadas", tanto que le parece "muy injusto responsabilizar a Carmen que es una víctima porque le han grabado es que si yo en mi casa hablo mal de alguien pues estoy en mi casa".

A pesar de su defensa a Borrego, Miguel se cree "a Kiko Hernández y yo creo que las Campos también, pero están en una situación complicada, qué haces cuando este señor que cuida a tu madre, que está mayor y tal, qué haces ¿abres una guerra? No les compensa a nivel emocional, cuando María Teresa, quiera dios que sea dentro de muchísimo tiempo falte, imagino que partirán peras ¿no?".

Terelu Campos y Carmen Borrego, centradas en el bienestar de María Teresa Campos

Eso sí, Miguel "no he escuchado nada, pero sí que escuchas comentarios y cosas que dicen en las comidas y tal, ¿tú te crees que Kiko se va a arriesgar a decir algo de tal magnitud si no lo tiene súper atado? Yo estoy convencido de que cuando el río suena agua lleva", pese a ello entiende que las Campos no hagan nada al respecto "yo creo que no va a acabar por el bien de María Teresa, que lo van a dejar correr. Ya lo dijo Carmen Borrego que saliera lo que saliera no iban a hacer nada en detrimento del bienestar de su madre yo creo que de momento no va a pasar nada".

Sobre el mensaje que Gustavo le envió a Carmen llamándole sinvergüenza, Miguel opina que "siempre se atreve con unos y con otros no, con Kiko no porque tendrá mucha información, pero como Carmen se le habrá ido la lengua, no le tiene tanto miedo".