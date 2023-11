Kiko Hernández destapa lo que le "robó" Díaz Ayuso y retrata a Jorge Javier

Aunque como muchos de sus compañeros de Sálvame ya no está tan presente en la pequeña pantalla eso no quiere decir que cada vez que abra la boca siga subiendo el precio del pan... como antes

Como muchos otros de sus compañeros de Sálvame que no saltaron a las filas de la competencia tras el cierre del programa, Kiko Hernández sigue haciendo cositas y trabajando pero se sabe mucho menos de él desde que no aparece en la pequeña pantalla cada tarde de lunes a viernes.

Sigue ligado a Mediaset, su carrera como actor de teatro continúa, disfruta del éxito de Sálvese Quién Pueda en Netflix y vive una nueva etapa sentimental como hombre casado tras su boda con Fran Antón.

Ahora además ha concedido una entrevista en el canal El Purgatorio que ha dejado un buen rosario de titulares, como que el "hijo de fruta" del que tanto se habla estos días lo popularizó él en Telecinco.

Preguntado por el presentador Carlos Padilla, Kiko Hernández lo tuvo claro: "¡Ese era mío! Yo tengo hijo de hospital e hijo de fruta", reivindicó sobre las expresiones que utilizaba en Sálvame para evitar las sanciones durante el horario de protección general en televisión.

"Mucho del vocabulario de Sálvame es mío: agua con misterio (bebidas alcohólicas) es mío, la cadena triste (Antena 3) es mío, el chuminero (baile popular de Lydia Lozano) se me ocurrió a mí porque le decía a Lydia que siempre bailaba desde el chumino... Me encanta inventar", aseguró. "¿Lo estabas viendo y dijiste la presidenta de Madrid me ha robado?", le preguntó el entrevistador. "Totalmente. La que no ve Sálvame... Enganchadita", bromeó entre risas.

EL PURGATORIO | Kiko Hernández: «Lo de 'hijo de fruta' me lo inventé yo».



Por Carlos Padilla (@carlospadilla_3).



Puedes ver la entrevista completa aquí. 👇 https://t.co/gBxiBcKxIm pic.twitter.com/UvkuKz1vqr — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) November 27, 2023

En cuanto a la deriva de Sálvame después de que Jorge Javier Vázquez dijera en 2020 que era "un programa de rojos y maricones" y tras unas declaraciones de Kiko Matamoros en El País en las que aseguró que "el 90% de los colaboradores del programa son de derechas", Hernández matizó que "la verdad es que yo nunca hablaba de política en la publicidad con los compañeros. No sé a quién vota nadie y además me aburre hablar de política. En la televisión hay que dejar libertad. El que quiera ser rojo que sea rojo, el que quiera ser verde que sea verde.... En religión igual. Que cada uno sea libre y que cada uno vote lo que le dé la gana. Lo que hacíamos nosotros era para entretener, no para divulgar política ni convencer a nadie porque eso es un error".

Tanto tiempo después, Kiko no considera a todos sus compañeros de programa amigos, pero sí a Kiko Matamoros y Lydia Lozano. De Jorge Javier Vázquez, que le dedicó una dura carta tras su boda con Fran Antón tildándole de "perfecto desconocido", solo quiso concluir que "no sé si he sido un perfecto desconocido pero sí he llevado la vida que he querido llevar. He contado lo que quería contar y si el día de mañana nos vuelven a juntar, seguiré actuando igual. Yo de mi vida cuento lo que me da la gana y cuando me da la gana y sobre todo, cuando me sale de los cojones. Jorge Javier ha sido un compañero mío durante 20 años".