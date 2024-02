Las novias de Jorge Fernández y el cantante de La Ruleta de la Suerte "pinchan"

No es habitual que los dos protagonistas del concurso más exitoso de la pequeña pantalla mezclen su faceta profesional con la íntima y privada, pero a veces se traspasa la frontera rosa.

Este miércoles día de San Valentín la mayoría de los programas de la parrilla se inundaron de amor y La Ruleta de la Suerte no iba a ser menos. Entre panel y panel sus protagonistas protagonizaron anécdotas de lo más románticas que no pasaron desapercibidas.

El propio presentador del concurso Jorge Fernández confesó un detalle muy personal al hilo de un panel amoroso que rezaba que "Los amantes perfumaban las cartas de amor".

Ni corto ni perezoso el televisivo habló de su novia asegurando que hace unos años le sorprendió con un regalo que guarda con especial cariño. Fernández no dudó en compartirlo porque para él fue un detalle que le conquistó por completo: "A mi hace poco mi novia me ha mandado una carta perfumada. Muy bonita además, bueno hace ya unos años, pero que no hace tanto tiempo".

La jornada más romántica de Jorge Fernández y Joaquín Padilla en La Ruleta de la Suerte

El público al escucharlo no pudo evitar cantar a pleno pulmón: "¡Qué bonito!". El aludido, emocionado, admitió que "la tengo guardada, la tengo guardada" no sin destacar que "me la tendría que haber traído aquí y la dejaba a mi lado mientras presento".

No fue el único gesto romántico. El programa de San Valentín inundó de amor y pasión el plató y después de una fantástica interpretación a la guitarra de Love de Frank Sinatra, el cantante Joaquín Padilla realizó un gesto haciendo con las manos una forma de corazón para dedicarle la canción a su pareja.

A Jorge Fernández que no se le escapa una no le pasó desapercibido y le dijo "me he fijado que has dedicado esta canción a alguien, te he visto". Su compañero no tuvo reparos en confesar y le respondió gritándolo a los cuatro vientos: "Se lo he dedicado a Chus, el amor de vida".

En una jornada del Día de los Enamorados en la que el amor estaba en el aire pero también en la parrilla La Ruleta de la Suerte anotó para Antena 3 un 20.2% de cuota de pantalla y 1.4530.000 espectadores. No fue su mejor registro de los tres últimos días pero volvió a machacar a sus rivales en la misma franja.

La que más se acercó fue Telecinco con un 11.8% y 790.000 con Vamos a Ver Más, seguida de La Sexta Noticias (9.3% y 823.000) y Ahora o Nunca en La 1 (7.6% y 606.000).