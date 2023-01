La exclusiva de Tamara Falcó en Antena 3 explota en la cara de Christian Gálvez

No se sabía nada de Tamara Falcó desde que, coincidiendo con el inicio de 2023, se confirmó su sorprendente reconciliación con Íñigo Onieva. Mientras su flamante novio ha confesado radiante lo feliz que está por la segunda oportunidad que le ha dado la marquesa de Griñón tres meses después de su ruptura, la hija de Isabel Preysler había preferido guardar silencio sobre su situación sentimental. Hasta ahora.

Y es que la socialité protagoniza la portada de Harper's Bazaar en febrero y, a corazón abierto, habla por primera vez de su inesperada apuesta por el hombre que le fue desleal justo después de comprometerse. "Un gran comienzo es, a veces, en el punto en que pensaste que sería el final de todo" confiesa en la entrevista, de la que ya se ha podido ver un adelanto gracias a la publicación.

Tal y como ha contado en Y ahora Sonsoles el director de Harper's Bazaar, Alberto Pinteño, las primeras declaraciones que dio Tamara, el 20 de diciembre, nada tenían que ver con las que finalmente incluye la exclusiva, hechas el 3 de enero: "La vi eufórica e ilusionada. Le pregunté si se habían reconciliado y me dijo que sí", reveló el periodista en el programa de Sonsoles Ónega.

¡Tamara Falcó espera pasar por el altar en 2023!



👰🏻‍♀️ Todos los detalles. 💐 #YAS10Ene



Directo ▶️ https://t.co/Od5RIf5fsy pic.twitter.com/iLm7tYPQTi — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) January 10, 2023

Una entrevista en la que la colaboradora de El Hormiguero se sincera como pocas veces y confiesa que, aunque "la confianza en la otra persona y la honestidad son los cimientos de todo, no hay vida sin cruces". "Si hago examen de conciencia veo que todo lo he hecho desde la verdad, que para mí es la única forma de amar posible" admite, dejando entrever que ha perdonado completamente a Íñigo y ha hecho caso a su corazón apostando por un amor que, está convencida, es el definitivo.

Isabel Preysler no está muy convencida con la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Una reconciliación con la que Isabel Preysler no estaría demasiado de acuerdo, ya que como ha revelado Tamara, al enterarse le dijo: "Te lo puede volver a hacer, ¿sabes?". "Pero, claro, ella habla por sus experiencias. Yo también le pregunté: ¿Tú a tío Julio le diste una oportunidad? Tajantemente me dijo que no", contó con naturalidad.

Y es que como confiesa, "tenía el referente de mi madre, que en los 70, sin haber estudiado una carrera, con tres hijos, su situación era mucho más complicada que la mía. Ella se vio ante la tesitura de vivir un matrimonio bajo el engaño, donde le era infiel su marido y para ella fue un no rotundo". Sin embargo, ella no ha seguido sus pasos y apuesta por Íñigo porque, como deja claro, "tengo esperanza y estoy enamorada".

Tanto es así que no duda en hablar de sus planes de boda con el ingeniero, dejando entrever que su enlace podría celebrarse en la fecha prevista antes de su ruptura, el 17 de junio: "Allá que voy, allá que voy. Me veo pasando por el altar en 2023 y he estado pensando que solo tengo seis meses para el vestido de novia", reveló.

Pero su reconciliación con Íñigo no es el único tema del que habla en la entrevista, ya que Tamara también se ha pronunciado por primera vez sobre la ruptura de su madre y Mario Vargas Llosa y, aunque reconoce que le da "pena" ("Él siempre ha sido muy amable y cariñoso con nosotras" asegura) apoya la decisión de la reina de corazones, a la que ahora ve "en paz y serena".

Sea como fuere, está claro que los asuntos del corazón en el Clan Preysler son una mina de oro para las revistas de papel couché y también para los programas porque Y Ahora Sonsoles le dio a Antena 3 este martes un buen 13.7% de share y 1.316.000 espectadores, sus mejores datos combinados desde hace más de un mes y muy lejos de su principal rival en la misma franja que es Telecinco con el 25 Palabras de Christian Gálvez, que se quedó en 8% y 781.000 espectadores.