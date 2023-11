Los dardos de Emilio Salinas a Ana María Aldón años después de sus juicios

Tras anunciar su compromiso con su novio Eladio, la ex de Ortega Cano afronta una nueva boda sobre la que ha recibido algunos consejos de un viejo conocido.

Ana María Aldón está viviendo un momento dulce en su faceta más personal. La diseñadora anunciaba su compromiso con su novio Eladio hace apenas una semana y la noticia se ha convertido en la comidilla de algunos programas como "Fiesta" de Telecinco, donde los colaboradores han analizado con lupa todos los detalles sobre esa pedida de mano.

Y aunque esta no es la primera boda que va a vivir Ana María Aldón, la diseñadora espera que este enlace no pase por los malos momentos que sufrió tras su boda con José Ortega Cano, y no hablamos de su relación con el torero, sino de todos los problemas judiciales a los que tuvo que enfrenarse la diseñadora con motivo de su traje de novia.

Emilio Salinas recuerda sus enfrentamientos con Ana María Aldón y la aconseja

Esos enfrentamientos judiciales a los que tuvo que hacer frente Ana María Aldón estuvieron protagonizados por el modisto Emilio Salinas. De aquellas peleas se ha acordado Emilio Salinas en Europa Press, quien además de asegurar que "no tengo relación con ella, perdimos la relación y yo no he vuelto a hablar con esa señora", contó los detalles de aquel juicio que finalmente ganó.

"Ella dijo que el traje lo habíamos confeccionado ella y yo, y que el traje era un diseño suyo cuando está demostradísimo que eran dos trajes de mi colección, que los variamos para su boda..." comenzaba explicando el diseñador para finalmente confesar que "ella me tuvo que indemnizar, que de hecho tuvo que pagar un extra, porque no pagó a tiempo".

Pero además de acordarse de aquel pleito en el que quedó demostrado que Ana María Aldón y Emilio Salinas habían llegado a un acuerdo verbal para que ella nombrase al modisto en la exclusiva de su enlace con José Ortega Cano como creador de su vestido de novia, Salinas ha aprovechado para lanzar un par de dardos a la diseñadora.

Además de dejar claro que él sí sigue en el mundo de la moda y que "no creo que confeccione ella ni que diseñe ella", Salinas le ha querido dar un consejo a la futura novia para esa boda que tendrá próximamente: "Que el vestido se lo diseñe ella. Ella es diseñadora ¿no? Pues que se diseñe el traje con el que más espectacular pueda estar, que seguro que lo va a estar, porque ella es muy guapa".