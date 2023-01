La bronca de Enrique Ponce con Luis Miguel que puede preocupar a Ana Soria

El enfrentamiento entre el torero y el cantante en un restaurante con Paloma Cuevas delante podría indicar que no tenía tan superado lo de su exmujer como pudiera suponerse...

No es ningún secreto y el propio Enrique Ponce lo confirmó en una de las escasas entrevistas que ha concedido en los últimos años. Su amistad con Luis Miguel se rompió a raíz de su separación de Paloma Cuevas en 2020, ya que el cantante mexicano habría tomado partido por la diseñadora (a la que conoce desde que eran niños) y habría recriminado al torero que rompiese su matrimonio tras la irrupción en su vida de Ana Soria.

Y ahora esta amistad rota ha tomado de nuevo protagonismo con el enfrentamiento que, según el periodista mexicano Fabián Lavalle, habrían protagonizado recientemente Ponce y el Rey sol en un restaurante madrileño en presencia de Paloma.

Según Televisa, Enrique Ponce habría recriminado a Luis Miguel relacionarse con su ex

Tal y como ha asegurado el colaborador en la televisión mexicana Televisa, Luis Miguel se habría acercado a la mesa del torero para saludarle, momento en el que Enrique le habría dicho "no me dirijas la palabra porque ya no eres mi compadre. ¡Eres un asco! ¡Con mi ex!".

Un encontronazo que habría ido subiendo de tono, en el que habría habido palabras bastante duras y que habría terminado con una copa de vino cayendo al suelo (aunque otras versiones aseguran que el valenciano se la lanzó al artista) después de que alguno de los dos diese un golpe sobre la mesa; un momento en el que habrían intervenido los guardaespaldas de Luis Miguel para rebajar la tensión. Y todo en presencia de Paloma Cuevas.

Además, según el periodista mexicano, un comensal habría grabado la escena y el vídeo podría ver la luz en las próximas semanas.

Una historia a la que muchos no dan ningún tipo de veracidad pero que, de ser cierta, demostraría que Ponce no ha encajado nada bien la relación de su exmujer y el cantante, con el que ha dejado de esconderse y con el que ya hace vida de pareja después de varios meses evitando dejarse ver juntos como la pareja enamorada que son y ya no ocultan.