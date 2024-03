El plan íntimo de Rocío Carrasco con Fidel Albiac que repugnará a los puristas

No se puede decir que la hija de Rocío Jurado se esté guardando nada en la "buchaca" ni mucho menos. Sus detractores se quejarán a TVE pero no está siendo egoísta con sus privacidades.

Puede que los detractores de Rocío Carrasco no estén de acuerdo y puede que las cifras de audiencia del talent de TVE en el que participa (Bake Off: Famosos al Horno) no esté dando los resultados esperados en los audímetros, pero si algo se puede decir de esta nueva aventura televisiva de la hija de Rocío Jurado es que está siendo generosa a la hora de generar contenidos y titulares.

No se está guardando nada en la "buchaca", no está siendo egoísta a la hora de hablar de su vida privada y así animar el cotarro del plató pastelero que comanda Paula Vázquez, entre postre y postre.

Ni cuando se trata de su madre, ni cuando se trata de su marido están escatimando en detalles cuando se presta. Y este martes volvió a hacerlo cuando los concursantes debían replicar la tarta Red Velvet y tres lingotes de oro estaban en juego.

"¿Qué harías tú con los lingotes de oro si fueran reales?", le preguntó Paula Vázquez a Rocío Carrasco mientras cocinaba: "Guardarlos", respondió ella muy rotunda porque "para mí el lujo es no necesitar dinero".

El mayor lujo de Rocío Carrasco con Fidel Albiac

Y ya puestos no dudó en reconocer cuál es su mayor lujo en la vida: "Estar en mi casa viendo una peli con mi marido (Fidel Albiac), y con una pizza hawaiana, con piña". Una confesión que hizo entre bromas y veras consciente del debate existente entre los puristas de la pizza sobre aquello de echar piña o no la masa. Casi tan enconado como el de la tortilla con o sin cebolla.

Sea como fuere Carrasco y sus lujos ayudaron a Bake Off este martes a mejorar sus cifras y el talent de La 1 escaló hasta el 11.6% de cuota de pantalla y 828.000 espectadores, las más altas desde el pasado 19 de febrero. No pudo con la intratable serie de Antena 3 Hermanos (14.3% y 1.063.000) pero sí con El Pueblo de Telecinco (8% y 786.000).