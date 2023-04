Lequio cierra la puerta a la hija de Obregón con un hachazo a Cristina Tárrega

Por más que intenta permanecer callado y al margen por respeto a su hijo al colaborador italiano no se lo está poniendo nada fácil su exmujer a la que ha lanzado un demoledor "recordatorio".

Todas las miradas puestas (muy a su pesar) en Alessandro Lequio un día más. El lanzamiento este miércoles de El chico de las musarañas, libro que comenzó Aless Lequio cuando fue diagnosticado de cáncer en 2018, que ha completado Ana Obregón, y en el que revela (entre otras desgarradoras vivencias sobre la enfermedad del joven) que si no llega a ser por el italiano se hubiese quitado la vida cuando falleció su hijo, han dejado de nuevo al tertuliano en una tesitura muy delicada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Y es que a pesar de que ha manifestado en numerosas ocasiones que quiere mantenerse al margen de las declaraciones y decisiones de la bióloga, incluido el nacimiento de su nieta Ana Sandra (concebida con esperma de Aless) su cita diaria con El programa de Ana Rosa dificulta y mucho que consiga sus propósitos.

Algo que ha sucedido una vez más este miércoles, cuando Alessandro se ha desmarcado completamente de las declaraciones que Ana ha concedido en la revista ¡Hola!, cuya portada protagoniza radiante disfrutando de un paseo con la pequeña Anita por Miami. Feliz, la presentadora confiesa que antes "estaba sin dormir llorando y ahora sin dormir cambiando pañales" y asegura que la niña, que mañana cumplirá un mes de vida, es muy buena y se porta muy bien.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista ¡HOLA! (@holacom)

Además, la actriz desmiente los rumores de distanciamiento con Lequio asegurando que habla con el padre de Aless todos los días y afirmando que "claro" que conocerá a la bebé cuando regresen a España a finales de mayo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Algo que el italiano, muy serio y visiblemente incómodo, no ha querido confirmar: "No hablo de este asunto. Que cada uno piense lo que quiera".

Alessandro Lequio responde rotundo a Cristina Tárrega y a Pepe del Real

Sin embargo, ha sido al escuchar a su compañera Cristina Tárrega decirle que le gustan mucho los niños cuando Alessandro, más rotundo que nunca, ha dejado claro que "me gustan los míos, los míos", cerrando así la puerta a Ana Sandra. "Esas palabras ya dicen mucho" ha apuntado Joaquín Prat.

Poco después, el programa abordaba el episodio de El chico de las musarañas en el que Ana Obregón desvela que estuvo a punto de quitarse la vida tras la muerte de Aless; algo que no hizo porque el propio Lequio le recordó que tenía que cumplir la promesa que le había hecho a su hijo días antes. Un tema sobre el que no ha querido pronunciarse, aunque poco después no podía evitar estallar cuando Pepe del Real cuestionaba que la presentadora no le hubiese contado nada de los delicados episodios que cuenta en el libro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Enfadado, Alessandro soltó un demoledor zasca a la madre de su hijo Aless, a la que define como su "pasado remoto": "Llevo 25 años casado y con otra familia. Tengo otra familia. Mi vida es otra. No tengo por qué enterarme de la vida de otra gente. Es que no, es pasado remoto. Mi vida es otra", aseguró, desvinculándose completamente de Ana Obregón. Unas declaraciones que ponen de nuevo en entredicho la buena relación entre ambos