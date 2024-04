El angustioso "embarazo" de Gonzalo Miró que no vio venir ni Martínez Almeida

La que se ha liado en torno al alcalde recién casado de Madrid ha sido de tal calibre que hasta el tertuliano de Atresmedia se ha llevado las manos a la cabeza con este tipo de cosas.

Si la boda de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo ya fue sonada y acaparó titulares durante día, no digamos ya el regreso de luna de miel de la pareja recién casada.

Con la vuelta al trabajo de Almeida y Urquijo llegaron también los rumores y rápidamente algunas noticias sobre un supuesto y precoz embarazo de la pareja comenzaron a hacer correr ríos de tinta digital y comentarios en redes sociales.

Asunto que se debatió este lunes en el plató de Más Vale Tarde de La Sexta entre sorpresa e impacto. Fue Gonzalo Miró el que protagonizó la anécdota al apuntar que "eso me ha pasado a mi también varias veces". El colaborador admitió al respecto de las situaciones en las que los medios publicaban que iba a ser padre sin ser cierto que "me asustaba al leerlo".

Por su parte Marina Valdés explicó que en estas noticias sobre el supuesto embarazo de Teresa Urquijo, en realidad hay un clickbait, porque una vez dentro de la noticia recogen declaraciones del alcalde de Madrid durante su discurso de boda.

Los consejos de Iñaki López a Almeida "como padre a los 50"

No obstante y por lo que pueda pasar, el presentador del magacín de La Sexta, Iñaki López, quiso enviar un consejo práctico a Almeida; como "padre a los 50" no dudó en recomendar al alcalde "que se dé prisa, porque si no, aparte del niño, que se haga con una caja de reflex".

El caso es que ante las insistentes preguntas de los reporteros, el alcalde de Madrid reaccionaba con incomodidad sin entrar en detalles o desmentidos. Sin embargo, Valdés desveló la exclusiva, "según ha podido saber La Sexta, no hay embarazo de momento".

Un delicado asunto que este lunes ayudó a Más Vale Tarde de Iñaki López y Cristina Pardo a mejorar sus cifras y comenzar el lunes de la mejor manera: subiendo en los audímetros hasta el 7% de cuota de pantalla y los 558.000 espectadores, sus cifras más altas combinadas desde el pasado 15 de abril.