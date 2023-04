Xisca Perelló, mujer de Rafa Nadal, desolada en el funeral de su padre

La alegría del nacimiento del primer hijo de Rafa Nadal y Xisca Perelló hace apenas seis meses se ha visto se ha tornado en tristeza por la noticia del fallecimiento de Miquel Perelló, padre de ella, el pasado jueves en Manacor.

La desolación de Xisca y de su madre, María Pascual, era palpable en el funeral de su padre, fallecido a los 63 años y al que despidieron en la iglesia Cristi Rei de la misma localidad que vio nacer al tenista y su mujer. Absolutamente derrumbadas, Xisca y Mary estuvo en todo momento arropada por su familia política.

Miquel, quien tenía una estrecha relación con Rafa, se dedicaba al sector de la construcción y era un hombre muy querido en su tierra. Sus amigos y sus seres queridos le llamaban con el cariñoso apelativo de ‘Patró’ (patrón) y llevaba años lidiando con numerosas dificultades de salud que también le habían provocado problemas de movilidad.

Muy discretos con su vida privada, el tenista de Manacor y su esposa, por el momento, no han lamentado la pérdida en público.

