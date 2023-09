Belén Esteban tumba de un rejonazo a los menos "legales" y "leales" de Telecinco

Son muchos los que han puesto pies en polvorosa hacia las cadenas de la competencia una vez echado el cierre de Sálvame. Y no pocos los que han "pisoteado sobre la tumba" del extinto formato

Con motivo del inicio de una temporada especialmente ilusionante tras haber cogido el relevo de Ana Rosa Quintana en las mañanas de Telecinco con Vamos a ver, Joaquín Prat concedió una entrevista a El País que no ha pasado desapercibida... sobre todo por sus declaraciones sobre Sálvame.

Más claro que nunca, el presentador desveló que la propia Ana Rosa le enseñó que "la elegancia nunca hay que perderla en televisión" y cree que "en determinados momentos" se ha perdido no solo la elegancia sino también "la educación y el saber estar".

Por si quedaban dudas de que hablaba de Sálvame, cargó contra el programa que presentó Jorge Javier Vázquez durante 14 temporadas asegurando que aunque "es historia de la televisión por su innovación" también pecó de "histriónico": "El histrionismo es como el que se compra un coche amarillo. Le encanta, pero a los dos días está de él hasta los cojones. Si se hubiese comprado uno gris, le duraría más años", sentenció, convencido de que la llegada de Ana Rosa a las tardes de Mediaset "marcará un punto de inflexión".

María Patiño y Belén Esteban reaccionan las palabras de Joaquín Prat

Unas declaraciones a las que algunos de los rostros más populares de Sálvame no han tardado en reaccionar. María Patiño lo hizo a través de sus redes sociales con un dardo que deja claro lo que opina de sus críticas al programa: "Nunca me ha gustado el color gris. Es triste e indefinido".

Nunca me ha gustado el color gris. Es triste e indefinido. Buenos diaaaas — Maria patiño (@maria_patino) September 17, 2023

Poco después fue Belén Esteban la que reapareció públicamente y respondió a su excompañero de cadena. Durante la presentación de la nueva tarifa eléctrica que lleva su nombre y con la que una compañía pretende revolucionar el sector de la luz la princesa del pueblo se mostró rotunda: "Nosotros llevábamos 14 años y todo tiene un principio y un fin. Espero que su programa dure 14 años, aunque ya lleva mucho. Yo a Joaquín le quiero mucho, pero creo que en Sálvame, aunque nos hemos equivocado como todo el mundo, hemos dado mucho entretenimiento y para mí es un orgullo decir que he trabajado en un programa que se llama Sálvame", aseguró.

#VÍDEO | Belén Esteban se pronuncia sobre el estreno del nuevo programa de Ana Rosa Quintana, 'Tarde AR': "Deseo que les vaya bien, yo no soy como Joaquín Prat" https://t.co/5AYTvymH77 pic.twitter.com/QYpeLkVxFJ — CHANCE (@CHANCE_es) September 19, 2023

Los planes de Belén Esteban "soprenderán muchísimo"

Asimismo, Belén Esteban dio algunas pistas sobre su futuro, mandando un mensaje tranquilizador a sus seguidores: "La gente que no se preocupe. Voy por la calle y me dan el pésame y hay gente que quería ofrecerme dinero y no. No estoy en el paro, estoy bien, estamos trabajando y hay cosillas por ahí que van a sorprender muchísimo aunque no puedo contar nada".

Reconociendo que le gusta que el público la eche de menos, la colaboradora reveló que, aunque ha recibido "ofertas de otras cadenas", no piensa cambiar de aires como sí han hecho algunas de sus compañeras (Gema López, Laura Fa o Terelu Campos... enre otros). "Me han llamado hasta de la radio que nunca he hecho radio, pero a mí me interesa estar donde estoy. También por cariño porque soy una persona muy legal, pero también porque me gusta el trabajo que hago", señaló.