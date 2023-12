El bombazo sobre Bertín Osborne que lanza Amor Romeira y no gustará a Fabiola

El presentador ha vuelto a ser noticia durante el día en que cumple 69 años por la información que ha contado la cantante sobre él.

Mientras que Bertín Osborne celebraba su 69 cumpleaños rodeado de su familia y amigos también lo hacía acompañada de una nueva polémica en la que también está relacionada su exmujer, Fabiola Martínez. Una polémica que ha llegado a raíz de unas declaraciones de Amor Romeira a los micrófonos de Europa Press que podrían poner en aprietos a Bertín.

Y es que el presentador va saltando de polémica en polémica, porque esta última llega tras el desencuentro que tuvo Bertín con la prensa hace algunos días. Un enfrentamiento en el que el presentador aseguraba que los medios le habían machado todo el verano: "Joder, de verdad, dejadme en paz... Pero, ¿me podéis dejar en paz? Si me habéis fulminado todo el verano, dejadme en paz ya, no tengo nada que hablar, no te conozco de nada, no sé para quien trabajas, ¿tú te crees que te voy a decir algo personal? ¿a ti?, que no sé quién eres... ¡Venga hombre!".

🔥 Bertín Osborne estalla contra los periodistas: "¡Dejadme en paz!" pic.twitter.com/BXEKvUNoCw — La Razón (@larazon_es) December 5, 2023

Bertín Osborne se pone en contacto con Encarna

Según ha explicado Amor Romeira, el presentador habría movido ficha buscando en su agenda de contactos. Porque la colaboradora ha afirmado que Bertín Osborne ha llamado a su examiga Encarna, una persona con la que tuvo una relación muy estrecha mientras estaba casado con Fabiola Martínez: "Yo ya tengo otro bombazo. Bertín Osborne ha llamado y se ha puesto en contacto con Encarna, la cantante. Ella ha recibido una llamada".

Una llamada que resulta impactante porque al presentador no le sentó nada bien que Encarna Navarro asegurara haber tenido una relación intermitente con él durante 15 años, e incluso llegó a decir que no conocía de nada a la exconcursante de "Operación Trifuno".

A Amor Romeira le ha llamado mucha esta llamada por esos motivos, y aunque sabe lo que hablaron el presentador y la cantante, prefiere dejar que sea Encarna quien lo cuente: "No sé si debería de contarlo ella, pero me pareció fuerte. Yo dije, se habrá equivocado de Encarna... Si ha pasado lo que ha pasado, y tú la llamas, no sé, algo no me cuadra. Espero que Encarna lo cuente, y sino que me dé permiso y lo cuento yo".

Amor Romeira también habló sobre la situación que ha estado viviendo Gabriela Guillén en los últimos meses, y ha reconocido que no le da ninguna pena: "Gabi, en un primer momento sentí empatía con ella, incluso su historia es muy parecida a la de Chabeli. Pero ahora tengo otra imagen, porque Gabi no le echó una mano a Chabeli ni dijo, 'me la creo, sé su historia', se quedó en segundo plano".