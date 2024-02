Isa Pantoja y Asraf abochornan a Ion Aramendi con su "roneo" y noquean Mediaset

En su sprint final para estrenar cuanto antes la nueva edición de Supervivientes e intentar recuperar el terreno perdido en los audímetros, Telecinco está echando toda la carne en el asador.

En la recta final de la última edición de GH Dúo, tan solo faltan días para descubrir quién se alza como ganador del reality de Telecinco. A estas alturas de la película, los concursantes llevan semanas sin ver a sus familiares (aunque algunos pudieron reencontrarse cara a cara en el día de San Valentín) y eso hace que la emoción esté por las nubes.

Así las cosas, este domino de Debate de GH Dúo los defensores de los finalistas tuvieron la oportunidad de hacer el alegato para votar a sus defendidos.

A Asraf se le iluminó el rostro al ver a su esposa Isa Pantoja en la pantalla grande, dispuesta a defenderle por encima de todo. Sin dejar que ella empezara, rápidamente le gritaba "¡Qué guapa estás!" mientras empezaba a emocionarse. La hija de Isabel Pantoja recordaba algunas de las virtudes que su marido ha demostrado a lo largo del concurso: "Para mí, es una persona que ha dicho lo que ha tenido que decir cuando así lo ha considerado, que ha escuchado a sus compañeros aún cuando se han llevado mejor o peor con ellos. También creo que es una persona que no ha chillado, no ha necesitado humillar a nadie".

Continuaba describiendo a su pareja como un ejemplo a seguir para la audiencia, demostrando cómo se debe llevar una convivencia con personas con las que puedes no tener nada en común: "Tú puedes ser un ejemplo de convivencia y de compañerismo, y por eso justamente estás en la final". Sin dejar que el presentador Ion Aramendi cogiera el relevo, Asraf rápidamente aprovechaba para mandarle un mensaje a su mujer gritando "¡Queda poco, cari, queda poco!" mientras comentaba las ganas que tiene de poder estar a su lado las 24 horas del día.

Antes de despedir a la defensora, Aramendi no quiso dejar escapar la oportunidad de preguntar a Isa Pi su opinión sincera respecto al nuevo cambio de look de su marido. Ella, fijándose en el nuevo bigote de Asraf, respondía: "Muy sexy, me parece otra persona porque está muy cambiado".

El nuevo bigote de Asraf Beno deja in albis a Isa Pantoja

Entre risas, Beno le preguntaba si debía dejárselo para la final e Ion Aramendi les pedía que dejaran esa conversación para cuando estuvieran fuera del programa... y a solas.

Todo en una noche en la que GH Dúo, a las puertas de la final, le dio a Telecinco con el Debate de Ion Aramendi un 11.4% de cuota de pantalla y 1.085.000 espectadores, el mayor numero de televidentes desde hace más de un mes pero con menor share que la semana pasada.

Un domingo más, lo más visto del prime time fue para Antena 3 con Sueños de Libertad (12.8% y 1.860.000) y Secretos de Familia (12.1% y 1.079.000).