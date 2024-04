Nuria Roca ningunea a Juan Del Val en su propio programa y destapa su truquito

La pareja de presentadora y colaborador más mediática de la parrilla se ha propuesto no dejar pasar una semana sin su "matrimoniada" particular y han confirmado las sospechas televisivas.

Ni una semana sin su matrimoniada televisiva. Esa parece ser la máxima de la pareja formada por Nuria Roca y Juan Del Val cada domingo de La Roca en La Sexta.

Y en su última entrega de este 14 de abril no iba a ser menos... No hubo que esperar mucho además porque el magacín de actualidad de la cadena verde de Atresmedia ya comenzó con un tonto agridulce con el marido de la presentadora con cara de pocos amigos y sin aplaudir en ningún momento.

Tan evidente que sus compañeros de mesa le preguntaron qué le ocurría y él no dudó en reconocer en público que estaba muy enfadado con "la presentadora (su esposa), la directora, la productora y la cadena" por la última decisión que tomaron en el programa de este domingo.

La comunicación de Nuria Roca y Juan del Val, a debate en La Sexta

Ante la sorpresa generalizada en plató se optó por preguntar a la propia Nuria Roca que destacó que "nos hace falta un poquito más de comunicación". Después de hacerse un poquito el interesante, Del Val terminó explicando los motivos de su cabreo: "Hay una persona de esta cadena en la Feria de Abril para hacer un reportaje y no puedo entender por qué no se me ha enviado a mí. Era yo la persona indicada...", clamó hasta que su esposa cortó su intervención: "Dejadle, luego nos vamos a ir a la Feria de Abril...".

Estos días, Sevilla celebra la Feria de Abril



🎵 Así es la canción que dedican al programa#LaRoca103 https://t.co/kjjYx6zAAe pic.twitter.com/lAb6CJvDii — La Roca (@LaRocaLaSexta) April 14, 2024

Pero él, aficionado a decir siempre la última palabra no cesó en su protesta: "Yo debería estar allí mostrando las cosas y a mí se me ha ninguneado" a lo que la presentadora respondió con un "mañana te metemos en una AVE y te vas para Sevilla".

Finalmente, por si alguien tenía dudas, todo quedó en broma confirmando que los responsables del programa se han dado cuenta de que las "matrimoniadas" de la pareja funcionan entre el respetable y garantizan los titulares sobre el programa (publicidad gratis que tampoco viene mal).

Claro que con la llegada del buen tiempo los fines de semana se complican y si bien este domingo La Roca subió en cuota de pantalla al 4.5% (frente al 4.3% de la semana pasada) bajó en número de espectadores a los 398.000 (frente a los 408.000 de hace siete días).