Las barbaridades sobre la mujer de Ángel Cristo obligan a Ana Rosa a censurarlas

Quintana accedió en su programa a unos audios sobre Ana Herminia cuyo contenido era "inemitible" y no hubo más remedio que meter el bisturí y recortar prácticamente todo el contenido.

Puede que Ángel Cristo fuera el elegido para concursar en esta edición de Supervivientes 2024 pero a medida que pasan las semanas parece que su pareja, Ana Herminia, está teniendo casi tanto protagonismo mediático como él o quizá más.

Y es que desde que el hijo de Bárbara Rey comenzó su aventura en los Cayos Cochinos, su novia no ha parado de protagonizar noticias y titulares y pisar los platós de televisión para hablar de la mala relación que Ángel tiene como su madre y con su hermana, Sofía Cristo. Por no hablar de la subtrama que ha organizado en torno a su relación con Finito de Córdoba, marido de la recién expulsada Arantxa del Sol.

Y en mitad de todo esto, como no podía ser de otra forma, ha empezado a salir a la luz el pasado de Ana Herminia.

Este jueves sin ir más lejos el TardeAR de Ana Rosa Quintana tuvo acceso al testimonio de una persona que quiso contar cómo son realmente Ángel Cristo y su novia. Silvia Taulés pudo mantener una conversación con un compañero de trabajo de ambos: "A mí me llamó Sofía (Cristo) para meter a trabajar a su hermano hace dos años... Ángel cuando entró iba con el cuchillo en la boca a por las chicas. A saco"... Hasta que se tropezó con Ana, que se fijó en él porque creía que era muy famoso: "En cuanto se enteró de quién era pues se fue a cuchillo a por él. A mi chica le decía, pero si es famoso, es famoso, yo quiero estar con él. Al final pues le enganchó".

TardeAR no encuentra ningún testimonio a favor de Ana Herminia

Vamos, que según este compañero de trabajo, tiene una relación con el hijo de Bárbara Rey por interés: "La chica esta iba a aprovecharse de Ángel... Él es un muñeco al lado de la otra. Hace lo que dice la otra y estuvo la otra sangrándole a Ángel ahí hasta que se lo dije a Sofía el otro día. Lo siguiente es un bombo".

Por eso no duda que en cuanto ella esté inmersa y consolidada en el mundo televisivo dejará a Cristo: "Ángel iba buscando y esta fue dispuesta. Fue la primera, que si es otra se hubiera ido con otra... Cuando esté bien afianzada en la tele lo manda a la m... y se va a por otro".

Pero no fue el único que habló regular de ella porque según señaló Taulés en el plató de Quintana, pudo consultar a más gente y nadie habla bien de Ana Herminia: "No he encontrado a nadie que me hable bien de ella por ahora, es más, son barbaridades lo que cuentan, algunas son impublicables y que no las podemos ni contar aquí".

Hasta el punto de que la periodista explicó que la entrevista estaba cortada para que se emitiera solo el fragmento más suave de la conversación. Extremo que corroboró Miguel Ángel Nicolás: "Está cortadísima. Hemos tenido que utilizar el bisturí porque dice unas cosas...".