Carmen Borrego estalla contra Edmundo Arrocet por sus declaraciones

La entrevista que el humorista concedió a la revista Diez Minutos y en la que hablaba sobre Maria Teresa Campos ha provocado el enfado de la hija menor de la presentadora.

Hace algunos días Edmundo Arrocet concedía una controversial entrevista al medio Diez Minutos. Una entrevista en la que el actor hablaba sobre la que fuera su pareja María Teresa Campos y sobre sus hijas, y que no ha gustado nada a Carmen Borrego, quien no ha dudado en cargar duramente contra el que fuera pareja de su madre.

Las polémicas declaraciones de Bigote Arrocet sobre la fallecida presentadora, y posteriormente de su hija, no han tardado en ser respondidas por su Carmen Borrego, la hija menor de María Teresa Campos. Carmen ha estado varios días mordiéndose la lengua, hasta que ha terminado por estallar contra el cómico en el programa "Así es la vida" de Telecinco.

La menor de las hermanas Campos se ha mostrado muy enfadada tras escuchar un comentario sobre la relación que mantuvieron María Teresa Campos y Edmundo Arrocet, llegando a asegurar que "mi madre estaba sin vida por culpa de este sinvergüenza".

Carmen Borrego pide respeto para su madre

Y es que no han sido solo las declaraciones del cómico las que han enfurecido a Carmen Borrego, también las que han hecho la hija o la sobrina de Bigote Arrocet. "¿Por qué ahora que ya no está, no la dejáis en paz? Tú, tu hija, tu sobrina... Guardad la memoria de una persona honesta, grandísima trabajadora y grandísima madre. Por favor dejadla en paz" pedía la colaboradora.

Además, Carmen Borrego aseguraba que Edmundo Arrocet le había destrozado sus últimos años de vida a María Teresa Campos: "Sí, tú puedes ser un picaflor, pero no se puede hacer tanto daño a un ser humano, no es justo. ¿Por qué le hiciste esto a mi madre? ¿Por qué le destrozaste sus últimos años de vida? Porque nunca volvió a ser feliz, nunca más sonrió".

El recuerdo de Terelu y Carmen con las cenizas de María Teresa

Con el fallecimiento de su madre todavía muy presente, Terelu Campos y Carmen Borrego han querido quedarse con un recuerdo de su madre. Para ello, las dos hermanas han optado por convertir parte de las cenizas de María Teresa Campos en unas joyas funerarias, mientras que el resto de las cenizas de la presentadora viajaban a Málaga.

Esas joyas de cremación, que serían un collar y un colgante, ya las lucieron ambas hermanas en los funerales que se celebraron primero en Málaga y posteriormente en Madrid el pasado 25 de septiembre. Además, las hijas de María Teresa Campos decidieron entregar algunas de estas joyas de cremación a las personas que consideraron importantes en la vida de su madre, un detalle con el que podrán tener un bonito recuerdo de la presentadora.