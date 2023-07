La gira de Taylor Swift 2023-2024: en Argentina acampan hasta 5 meses antes

Taylor Swift es una de las artistas más exitosas y aclamadas de la música pop actual. Su talento, versatilidad y carisma la han convertido en una estrella mundial que ha vendido más de 200 millones de discos y ha ganado 11 premios Grammy.

Su último álbum, Midnights, ha sido un rotundo éxito de crítica y público, y ha generado varios singles que han liderado las listas de todo el mundo.

Para celebrar su trayectoria musical y compartir su arte con sus fans, Taylor Swift ha anunciado una gira mundial llamada The Eras Tour, que recorrerá más de 50 ciudades desde agosto de 2023 hasta el 17 de agosto de 2024.

Really thrilled to tell you this!! Mexico, Argentina and Brazil: We are bringing The Eras Tour to you this year! Sweet angel princess @SabrinaAnnLynn will be joining us on all of the shows! Visit https://t.co/sWLDCJoj1P for more information on your registrations, pre-sales and… pic.twitter.com/yraYdo1Q26