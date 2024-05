La abogada de Sancho aclara el inesperado giro que podría cambiar el juicio

En las últimas horas se daban a conocer algunas informaciones que parecen esclarecer el objetivo de Sancho a su llegada a Tailandia, que podría cambiar la investigación.

El juicio contra Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, finalizaba a principios de mayo en Tailandia con un alegato final del hijo de Rodolfo Sancho, tras un proceso que ha mantenido en alerta a los medios desde hace meses.

El chef español arremetió contra la policía local del país y se declaró no culpable del asesinato del médico colombiano en su alegato final, ante la presencia del juez y con sus padres allí presentes durante toda la vista, según confirman fuentes cercanas a la corte provincial de Koh Samui.

Un billete de vuelta a España

Tal y como han planteado su estrategia desde el inicio del proceso, los abogados aseguran que: "Se sintió amenazado y se vio obligado a protegerse, fue en defensa propia, sin intención", explicaba al salir del tribunal el nuevo abogado tailandés de Sancho, Apichart Srinual.

Pero sin duda, el dato que pocos esperaban, según ha adelantado en Fiesta el periodista Alejandro Entrambasaguas, es que Sancho adquirió el vuelo a Tailandia, a donde había viajado hasta cuatro ocasiones: "Aquí empezó el caso Sancho. No tenía dinero para pagar los billetes, pero había intención de pagar la vuelta", ha señalado el colaborador.

Un argumento que corrobora la agencia de viajes con la que hacía las transacciones: "Él quería estar en Tailandia alrededor de una semana", ha explicado el periodista, “Sancho tenía, entonces, la intención de regresar a nuestro país, ya que "solo compró la ida". Sin embargo, "no tenía dinero para pagar la vuelta. Usó varias tarjetas de crédito que no tenían dinero. Estaba nervioso, porque en la agencia detectaron que no tenía dinero", ha explicado en Telecinco.

Según Alejandro Entrambasaguas, la agencia le ha confirmado que nunca ha recibido ninguna llamada desde Tailandia, sorprendidos por la relevancia del detalle dentro del caso: "No descarto que a raíz de esta información la policía tailandesa pida una colaboración con la española", explicaba a Emma García.

Daniel Sancho continúa en prisión a la espera de sentencia. El hijo de Rodolfo Sancho ha reiterado que no existió premeditación en el crimen de Edwin Arrieta y que siempre actuó en defensa propia.