Jorge Javier aclara los motivos de su ausencia y Olga Moreno paga el pato

Consciente de que está en todas las quinielas para sufrir las consecuencias del nuevo cambio de rumbo de Mediaset en manos de Borja Prado el presentador de Sálvame ha vuelto "guerrero".

Después de varias semanas ausente y en medio de rumores sobre el cambio de rumbo que quiere imprimir Borja Prado a la programación de Telecinco y que le afectarían directamente, este martes Jorge Javier Vázquez regresó a Sálvame.

Consciente de que está en las quinielas de los mentideros mediáticos para sufrir en primera persona la metamorfosis que el sustituto de Paolo Vasile quiere llevar a cabo en la parrilla, el presentador del magacín de corazón de las tardes quiso hacer una aclaración y reiteró las palabras que dijo antes de marcharse: "Ya lo dije, me voy de vacaciones, se acaban mis vacaciones y aquí sigo".

Jorge Javier Vázquez aclara que solo estaba de vacaciones

"Cada vez que te vas de vacaciones te despiden", bromeó Rafa Mora y Jorge Javier señaló que él mismo lo explicó: "Aquí estoy, en mi puesto de trabajo, no hay más".

El regreso de Vázquez estuvo acompañado por un montón de sobresaltos en Sálvame y hasta cuestionó los métodos de Kiko Hernández comparándole con José Antonio Avilés. Y es que exigió pruebas a su compañero acerca de la información sobre el topo de las Campos.

Cabe recordar que durante su ausencia, Kiko Hernández señaló a Gustavo, hombre de confianza de María Teresa Campos, como el presunto topo de la familia. Sin embargo, muchos le han cuestionado y Jorge Javier Vázquez le decía nada más llegar: "Has perdido toda tu credibilidad, lo único que puedes hacer para que tu imagen no se deteriore más es sacar todas las pruebas".

Jorge Javier Vázquez cree que Olga Moreno puede ser la próxima víctima del Ser

Claro que no solo repartió leña a Kiko Hernández y también a Carmen Borrego, el presentador volvió guerrero de las vacaciones y eso repercutió directamente sobre Olga Moreno. A su juicio, si la ganadora de Supervivientes no habla no es porque sea discreta o no suela dar declaraciones: "Mentira, no habla porque está acojonada. Toda la versión que nos ha ofrecido siempre es un saco de mentiras y es incapaz de sentarse en un plató para defender cualquiera de sus teorías porque han sido absurdas".

Y es que cree que cada vez que ha dado una entrevista se ha cuidado mucho, como hablando para un medio por escrito para evitar la réplica o en televisión pero eligiendo a los colaboradores sin una voz discordante: "Esto hace es que no sea una entrevista libre. No habla porque está acojonada por el Ser (como llama Rocío Carrasco a Antonio David Flores), porque ve que la historia está a punto de volver a repetirse" auguró Jorge Javier añadiendo que que Olga "no es una mujer valiente" y se le ha pillado "en muchas mentiras". "Está a punto de convertirse en una nueva víctima del ser", concluyó.